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“洛阳市第四批文物保护单位”之兴隆寨：寨门打开白沙历史之门
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-04 09:27

　兴隆寨寨门

　　到伊川县白沙镇“拜访”兴隆寨寨门，是在一个阳光灿烂的正午。寨门位于白沙村兴隆老街的东头，像极了一位偎着墙根取暖的老人，在阳光的映照下，满脸沧桑却不失惬意。

　　这是历史之门，打开它，你可以窥见白沙这个洛邑古镇150多年的风云激荡。

　　1 距今150多年寨墙上开有6个门

　　“兴隆寨”三个字刻在寨门楼上方的石匾上，两边有落款，一边是“同治元年立”，一边是“洛邑白沙镇”。

　　同治元年，即公元1862年。白沙为啥在这年修寨墙呢？极有可能是为了防止捻军侵扰。捻军是清咸丰、同治年间活跃在长江以北豫、苏、鲁、皖部分地区的农民起义军。

　　咸丰十一年(公元1861年)，捻军进入河南后，攻陷巩义，进逼洛阳，为保证洛阳安全，清政府下令豫西各县广修寨墙，坚壁清野。

　　在白沙村村民的记忆中，拱卫村子的寨墙共开了6个门，南面3个，东、西、北三面各1个。“南寨门早没了，西寨门和北寨门后来也没了。”一个村民说。

　　剩下一个东寨门，也就是兴隆寨寨门，成了白沙150多年沧桑历史唯一的见证者。

　　仰头看，“兴隆寨”三个字上有水泥残痕。村民说，1927年，冯玉祥将白沙作为自由县县政府所在地，人们用水泥将“兴隆寨”三个字覆盖，在覆盖层上题写了另外三个字“自由县”。自由县被撤后，“兴隆寨”三个字得以重见天日。

兴隆老街一瞥

　　2 商业兴隆曾被称为“小上海”

　　生意兴隆、家业兴隆、地方兴隆……“兴隆”寄托着白沙人的美好愿望，也是当年白沙繁荣、富庶的真实写照。

　　“白沙物产丰富、交通便利，以它为中心，往南可到汝阳、汝州，往北可到洛阳，往东可到登封……”

　　“明清至民国时期，洛阳南如平顶山、驻马店、周口、漯河一带的商人，到洛阳经商往往会在白沙歇脚、消费，由此带动了白沙商业的发展、繁荣。”

　　“旧时白沙的商业，有京货店、杂货店、果品店、花行、布行、粮行、饭店等，民谣不是说吗——‘京广杂货居中央，西南两街花粮行。北门以里铁匠铺，饭馆小吃味飘香’。”

　　“明清时期，安徽、陕西、山西商人均在白沙设有会馆。民国时期，白沙甚至一度有‘小上海’的美誉。”

　　提起白沙当年的兴隆，几乎所有受访村民都能说上一通。

　　除了“四方辐辏之地”，白沙商业兴隆的另一个原因，是当地人很实在。

　　“白沙有规定，当地人不准欺负外来生意人，如果别人欺负，白沙人一定会替这个生意人撑腰。”村民朱武欣说，当年兴隆老街的两头设有东阁、西阁，实际上是带岗楼的街门，早上开，夜晚闭，上面有人持枪巡逻，防止刀客入侵，保护商户利益。

　　3 垂涎白沙富庶刀客深夜侵入

　　旧时民间修寨墙、设岗哨，目的是防止盗匪侵入，保护家园和村民生命安全。

　　150多年里，白沙受到的侵扰不止一次，除了日本鬼子1944年在这里建立据点祸害百姓，让许多白沙人记忆犹新的，还有老辈人讲的1923年刀客攻打白沙的事情。

　　这年，因为垂涎白沙富庶，刀客头子姜明玉、张同、张豁子、姜不辣、一把蒜、老洋人等密谋攻取白沙。

　　农历六月初五晚，刀客前锋摸到白沙寨墙下，但因寨子防守严密，久久难以下手。不巧，这晚邻村唱大戏，夜深戏罢，观者夜归，其中就有白沙人。刀客前锋混进夜归的人群溜进白沙，等刀客大部队赶到，里应外合，攻陷寨子，烧杀抢掠。

　　天亮，有人冒死翻墙出寨求助。救兵赶来，刀客放了女肉票，带着800多个男肉票撤出。有一个肉票肥胖，刀客以为他是有钱的主儿，对其照顾有加，走不动了还用门板抬着，谁知半路一问，原是个穷苦人，于是气急败坏，一枪把他打死了。（洛阳晚报记者 陈旭照 通讯员 王社民 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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