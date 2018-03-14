“洛阳市第四批文物保护单位”之许文正公祠

“洛阳市第四批文物保护单位”名单已公布，许文正公祠名列其中。许文正公祠就是许家祠堂，这里的人觉得许家祠堂叫起来更顺口。

许文正公祠

伊滨区诸葛镇的司马街就要改造了——不久的将来，这条街将从地图上消失，这儿的人将搬迁，开始新的生活，但许家祠堂会被留下。

“洛阳市第四批文物保护单位”名单已公布，许文正公祠名列其中。

许文正公祠就是许家祠堂，这里的人觉得许家祠堂叫起来更顺口。

1 司马街三里长一条街上仨祠堂

许文正公祠是许氏后裔为其先祖许衡建造的。它坐北朝南，灰瓦红门，台阶上阳光闪耀。不知谁在台阶上晾晒了一双鞋子，看来，这儿的人一点儿也不跟老祖宗见外。

祠堂门锁着。有个小媳妇喊来管事人：许庆西、许润峰。

他们都是许衡的后裔。许庆西退休前当过校长，曾主持重修族谱。他说，司马街的人重传统、念旧情，司马街三里长，一条街上仨祠堂，除了许家祠堂，还有常家祠堂、王家祠堂，其中许家祠堂分量最重。

许文正公祠始建于公元1819年，面阔三间，硬山式砖木结构，大殿匾额书“覃(qín)洛同源”，乃清道光年间遗存。

檐下有石碑，铭刻着许氏后裔为维护这座祠堂做出的努力：他们捐钱捐物，不遗余力，只为留住血脉之根。

2 只求为民办好事管他东西南北风

许衡，河南人，元朝思想家、教育家、天文历法学家，谥号“文正”。

在历史上，“文正”是个稀缺荣誉称号，只有真正了不起的人，死后方配得上它，比如北宋的范仲淹、司马光。

许衡生于公元1209年，南宋苟且偷安，金、元混战夺权。

史载，许衡自幼好学，思想深邃。他问老师：“为何要读书？”

答：“为考科举。”

许衡：“仅是如此？难道不该有更高的追求？”

长大后，许衡踏遍河洛，四处求知，思考救国安民之道，传播知识和真理，很多文学青年视其为偶像。

后来，元朝夺了天下，元世祖忽必烈听说许衡有本事，召其进京当官。

那时，许多汉人不肯为蒙古人效力，怕辱没气节，为人耻笑。许衡是个务实的人，把救国抱负放在个人尊严之上。

在短暂的为官生涯中，他干了几件大事——

第一，参与立朝仪、定官制，说服元朝统治者“行汉法”，重视农桑，恢复生产，安定百姓生活。

第二，主持国家教育工作，传道授业解惑，向蒙古学生推广汉族优秀传统文化，对民族融合有大贡献。

第三，与郭守敬合作，制定《授时历》。此乃中国历史上使用时间最长的一部历法，其精确度可与现行公历媲美。

3 认许衡为祖以“文正”为荣

公元1281年，许衡去世。

到了明永乐年间，他的五世孙许骜到洛阳旅行，爱上了此处山水，遂在这里落脚，娶妻生子，开枝散叶。洛阳许氏一脉由此繁衍至今。

清朝，许氏后裔在洛阳发展壮大，遂凑钱兴修了这座祠堂。

后来，祠堂门楼被拆毁，门匾被搬到学校当床板，所幸大殿尚存。20世纪90年代，许氏后人重修祠堂、续家谱。

许庆西说，逢年过节，洛阳各地的许氏后裔都要奔回祠堂上香祭祖，给新生儿“上户口”，在族谱上添一笔。

4月3日，许氏后裔将齐聚祠堂，庆祝许文正公祠建造200年(其实明年才满200年，但司马街要改造，怕人搬走后不好聚齐)。

相传，很多年前的一个夏天，路人口渴难耐，便到路边梨树上摘梨吃，唯有许衡静坐树下不动。他觉得，不是自己的梨不能乱摘。

旁人笑他迂腐：“身处乱世，梨树无主，何必假正经？”

许衡说：“梨树虽无主，人心应有主。”

不是每棵树都能幸运地留住根，不是每个人都能找到主心骨。许氏后裔认许衡为祖，以“文正”为荣，人心有主。（洛阳晚报记者 张丽娜 文/图）