洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳市第四批文物保护单位”之自由县县衙旧址
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 古都探遗  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-28 09:54
县衙后的窑洞

　   因为自由县县衙旧址位于伊川县白沙镇白沙村，故事就从伊川县名字的来历讲起。

　　伊川县历史悠久，人杰地灵，但你知道吗？伊川这一叫法，却始于1932年。

　　《伊川县志·大事记》记载：“(1932年)秋，因财力单薄，建设困难，省政府合并平等、自由两县，成立伊川县。”

　　好了，这就牵出自由县了，牵出今天咱们要说的自由县县衙。

　　1 冯玉祥设立自由县

　　继续阅读《伊川县志·大事记》：“民国十六年(1927年)，划洛阳县龙门南伊河东的草店、彭婆、水寨、白沙、程庄、窦村、茹店一带，登封县的俞西里(包括江左、魏家寨、半坡、鲁沟、老君堂等)、吕店里(包括丁流、吕店、温沟、九洼、杨家沟、王村、黄龙庙)，伊阳县的椿树岭、陶营、内埠、大安、蔡店、蟒庄一带，临汝县(今汝州市)的临汝镇、官庄、鳌头、高水泉、东均天、神沟等地，成立自由县，县府设白沙镇。”

　　引用这么多，是想让读者清晰地了解自由县的地域，尤其是住在上述村庄或者老家在上述村庄的读者，是不是觉得挺长见识的？

　　自由县是谁设立的？冯玉祥。

　　1927年，冯玉祥响应北伐，率军东征，进驻洛阳，后被任命为河南省政府主席。在河南，他推行改革，如禁毒、提倡婚姻自由、破除封建迷信等。除此之外，他还在河南新设了自由、平等、博爱、民权、民治五县。

县衙墙上的砖雕

　　2 朱举人的宅院后来被朱金刚买了

　　自由县县衙旧址位于白沙村兴隆老街，坐北朝南，三进院，院内有正房、厢房，还有窑洞，古色古香。

　　记者来到白沙村，热情的乡亲介绍，自由县县衙旧址所在的院子，原为一朱姓举人所有，窑洞是后来朱金刚买下院子后新增的。

　　朱金刚可是民国时期洛阳的一个人物，是当时河南省庙道会“新庙”的创始人。

　　朱金刚，白沙村人，早年丧父，家无田产，靠走街串巷卖蒸馍、红薯为生。因母亲得病，被一“活神仙”治好，他遂跟随“活神仙”入高崖庙道，后因触犯道规而被开除。

　　1911年，朱金刚在白沙创建新“天仙庙道”，开始“请神治病”，发展道徒，“数年时间，‘新庙’道徒遍及洛阳、南阳、许昌、开封等地的26县及湖北省北部”。他也被徒弟吹嘘为大明开国皇帝朱元璋的后裔，引得道徒纷纷到白沙朝拜。

　　冯玉祥闻听“新庙”兴风作浪，便派人趁“新庙”道徒聚会之机，突袭白沙，驱散道徒，焚毁香案。

　　不服气的朱金刚纠集道徒和红枪会会众成立“大汉自治定国军”，先后攻克密县、长葛等县。

　　1929年6月，“大汉自治定国军”在进攻禹县时被打散。8年后，朱金刚在临汝县自杀。

自由县县衙旧址

　　3 仅仅存在5年却留下一段抹不去的历史

　　1930年5月，冯玉祥联合阎锡山、李宗仁等人，发动讨伐蒋介石的中原大战，最终联军失败，中原被蒋介石嫡系控制。

　　1932年，南京国民政府下令撤销平等、自由两县，将两县合并成立新县，并根据文献中“昔有莘氏女采桑于伊川”的记载，将新县名定为伊川。

　　伊川县成立后，将原来临汝县划给自由县的部分还给了临汝县，将原来伊阳县(现汝阳县)划给自由县的部分还给了伊阳县。

　　从1927年到1932年，自由县仅仅存在了5年时间。不过，别小看这短短5年，自由县足以让冯玉祥大力推行的改革在当地留下深深的印记，并影响后世。

　　伊川县由自由县和平等县合并而来，自由县政府驻地为白沙，平等县政府驻地为大莘店。据说，两县合并为伊川时，在县城的选址上产生了矛盾，自由县人坚持选白沙，平等县人坚持选大莘店，“为平息争端，‘并县委员会’采取折中的办法，将县城设府店镇”。(洛阳晚报记者 陈旭照 通讯员 王社民 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]害怕拔智齿？这样的智齿让人“痛的要命”
  • ·[健康]春天到，儿童常见传染病已悄然来袭，速点！
  • ·[健康]心衰的隐形杀手--便秘，我们治疗有一招
    		•
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
        对于只有三天时间的清明小长假，自驾游的目的地一定要选择远近适中的，以早晨出发中午之前到、路程在400公里...
  • ·外出旅行用好手机APP 省事省心又省钱
  • ·牡丹花开亲朋来去哪里吃 洛城美食街区任您选
  • ·六成多人旅途中每天睡不够7小时
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛龙区：务工脱贫 能拿“奖金”
  • 洛龙区最大公租房小区靓姿初现
  • 刘宛康调研指导中心城区重点项目建设
  • 伊河岸边好风光
  • 吉利区：黄河湿地生态恢复工程加快推进
  • 700多套经适房公开抽号 “中签”家庭...
  • 河南自贸区洛阳片区金融机构达13家
  • 提醒！高速公路隧道内遇紧急情况 这些...
  • 牡丹文化节期间 洛阳各大牡丹观赏园推...
  • 今年2月，洛阳市91人被吊销机动车驾驶证
    		•
    百姓呼声
    因换工作社保断缴三个月，对个人有啥影响
    外省缴纳的公积金能否在洛阳贷款买房使用
    精彩图片
    滨河南路添新桥
    偃师张氏节孝坊（探寻...
    八旬老人冯健：让助学...
    花情预报越来越准 整体...
    精彩热帖

    春风拂槛露华浓

    垂丝海棠

    红玉兰绽放

    油菜黄花映俏女
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605