“洛阳市第四批文物保护单位”之自由县县衙旧址

因为自由县县衙旧址位于伊川县白沙镇白沙村，故事就从伊川县名字的来历讲起。伊川县历史悠久，人杰地灵，但你知道吗？伊川这一叫法，却始于1932年。《伊川县志·大事记》记载：“（1932年）秋，因财力单薄，建设困难，省政府合并平等、自由两县，成立伊川县。”好了，这就牵出自由县了，牵出今天咱们要说的自由县县衙。

县衙后的窑洞

因为自由县县衙旧址位于伊川县白沙镇白沙村，故事就从伊川县名字的来历讲起。

伊川县历史悠久，人杰地灵，但你知道吗？伊川这一叫法，却始于1932年。

《伊川县志·大事记》记载：“(1932年)秋，因财力单薄，建设困难，省政府合并平等、自由两县，成立伊川县。”

好了，这就牵出自由县了，牵出今天咱们要说的自由县县衙。

1 冯玉祥设立自由县

继续阅读《伊川县志·大事记》：“民国十六年(1927年)，划洛阳县龙门南伊河东的草店、彭婆、水寨、白沙、程庄、窦村、茹店一带，登封县的俞西里(包括江左、魏家寨、半坡、鲁沟、老君堂等)、吕店里(包括丁流、吕店、温沟、九洼、杨家沟、王村、黄龙庙)，伊阳县的椿树岭、陶营、内埠、大安、蔡店、蟒庄一带，临汝县(今汝州市)的临汝镇、官庄、鳌头、高水泉、东均天、神沟等地，成立自由县，县府设白沙镇。”

引用这么多，是想让读者清晰地了解自由县的地域，尤其是住在上述村庄或者老家在上述村庄的读者，是不是觉得挺长见识的？

自由县是谁设立的？冯玉祥。

1927年，冯玉祥响应北伐，率军东征，进驻洛阳，后被任命为河南省政府主席。在河南，他推行改革，如禁毒、提倡婚姻自由、破除封建迷信等。除此之外，他还在河南新设了自由、平等、博爱、民权、民治五县。

县衙墙上的砖雕

2 朱举人的宅院后来被朱金刚买了

自由县县衙旧址位于白沙村兴隆老街，坐北朝南，三进院，院内有正房、厢房，还有窑洞，古色古香。

记者来到白沙村，热情的乡亲介绍，自由县县衙旧址所在的院子，原为一朱姓举人所有，窑洞是后来朱金刚买下院子后新增的。

朱金刚可是民国时期洛阳的一个人物，是当时河南省庙道会“新庙”的创始人。

朱金刚，白沙村人，早年丧父，家无田产，靠走街串巷卖蒸馍、红薯为生。因母亲得病，被一“活神仙”治好，他遂跟随“活神仙”入高崖庙道，后因触犯道规而被开除。

1911年，朱金刚在白沙创建新“天仙庙道”，开始“请神治病”，发展道徒，“数年时间，‘新庙’道徒遍及洛阳、南阳、许昌、开封等地的26县及湖北省北部”。他也被徒弟吹嘘为大明开国皇帝朱元璋的后裔，引得道徒纷纷到白沙朝拜。

冯玉祥闻听“新庙”兴风作浪，便派人趁“新庙”道徒聚会之机，突袭白沙，驱散道徒，焚毁香案。

不服气的朱金刚纠集道徒和红枪会会众成立“大汉自治定国军”，先后攻克密县、长葛等县。

1929年6月，“大汉自治定国军”在进攻禹县时被打散。8年后，朱金刚在临汝县自杀。

自由县县衙旧址

3 仅仅存在5年却留下一段抹不去的历史

1930年5月，冯玉祥联合阎锡山、李宗仁等人，发动讨伐蒋介石的中原大战，最终联军失败，中原被蒋介石嫡系控制。

1932年，南京国民政府下令撤销平等、自由两县，将两县合并成立新县，并根据文献中“昔有莘氏女采桑于伊川”的记载，将新县名定为伊川。

伊川县成立后，将原来临汝县划给自由县的部分还给了临汝县，将原来伊阳县(现汝阳县)划给自由县的部分还给了伊阳县。

从1927年到1932年，自由县仅仅存在了5年时间。不过，别小看这短短5年，自由县足以让冯玉祥大力推行的改革在当地留下深深的印记，并影响后世。

伊川县由自由县和平等县合并而来，自由县政府驻地为白沙，平等县政府驻地为大莘店。据说，两县合并为伊川时，在县城的选址上产生了矛盾，自由县人坚持选白沙，平等县人坚持选大莘店，“为平息争端，‘并县委员会’采取折中的办法，将县城设府店镇”。(洛阳晚报记者 陈旭照 通讯员 王社民 文/图)