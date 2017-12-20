曹魏圜丘遗址远景(市文物考古研究院供图)

昨日，《洛阳晚报》记者从市文物局了解到，洛阳市第四批文物保护单位于近日公布，74处(100项)文物保护单位入选。其中，曹魏圜(yuán)丘遗址十分引人注目，它和正在热播的电视剧《大军师司马懿之虎啸龙吟》中的重要人物有着千丝万缕的联系。

圜丘有着怎样的故事？我市第四批文物保护单位的基本情况又是怎样？请您和记者一同前往了解。

源起

圜丘位于万安山北麓，为魏明帝曹叡设立

曹魏圜丘遗址位于伊滨区李村镇南宋村北侧，是万安山主峰北麓平缓地带天然形成的圆锥状小山丘，为曹魏时期皇家祭天之所。当地百姓称则它为“禹宿谷堆”，因为相传大禹在洛阳治水时曾夜宿于这座山上。

该遗址平面略呈圆形，直径约550米，山形为自然尖锥状，海拔约300米。考古调查发现，山顶及北坡均有东汉、曹魏时期的砖瓦残件。

在热播电视剧《大军师司马懿之虎啸龙吟》中，魏明帝曹叡的形象令人印象深刻，他拥有高超政治智慧，善于驾驭权臣。市文物局相关负责人介绍，在真实历史中，正是这位皇帝在万安山北麓设立了圜丘。

曹叡23岁登基，在位期间曾指挥曹真、司马懿等人成功防御吴、蜀的多次进攻，平定鲜卑，攻灭公孙渊，是一位有作为的皇帝。在位期间，他还在洛阳大兴土木，中国最早按照“建中立极”理念修建的宫殿太极殿就是这个时期完成的。“设立圜丘也是他执政时期的重要举措，对后世影响深远。”市文物局相关负责人说。

景初二年(公元238年)，魏明帝病逝于洛阳，时年36岁，葬于万安山下的高平陵。去年，《洛阳晚报》报道的伊滨区曹魏大墓很可能同曹叡密切相关。

意义

在此举行祭天大典，地位相当于北京天坛

作为古代皇帝举行祭天大典的场所，圜丘又叫祭天坛，代表了当时帝王作为天子的至高无上的权力，是中国传统礼制文化的重要组成部分，最出名的莫过于北京天坛公园内的圜丘。其实在魏明帝之前，根据史书记载，东汉时期，在洛阳城南伊水之阳就建有圜丘，坛分上下两层，上层为天地之位，下层分设五帝之位，坛外有两重围墙。

在电视剧《大军师司马懿之虎啸龙吟》中，曹叡一直力图构建一种新的秩序和制度，这一点在圜丘的设立上也可以得到展现。曹叡将圜丘改建到万安山北麓，显然是曹魏对于东汉祭天制度的一项重大改革。“曹魏圜丘是对汉代分别设立南郊祭坛、圜丘祭坛的进一步发展，其将祭天祭坛设立在具有天然形胜之地的一座小山丘上，显然是一种创造。”市文物考古研究院相关负责人介绍道。

曹魏圜丘遗址在学术上具有重要意义。它北面正对汉魏洛阳城的宫城中轴线，与铜驼大街、宫城正门阊阖门和正殿太极殿均在同一条中轴线上。“这种中轴线对称设计的理念，在后世被广泛采用，一直延续到明清北京城。”市文物考古研究院相关负责人说。

新入选洛阳市第四批文物保护单位的相公庄黄氏祠堂 记者 赵朝军 摄

数字

新增文物保护单位74处，古建筑占半数以上

除了曹魏圜丘遗址，我市第四批文物保护单位中还有许多值得关注的地方。此次新增了市级文物保护单位74处(100项)。新入选保护单位包括古建筑45处，近现代重要史迹及代表性建筑9处，石刻碑碣3处，古墓葬5处，古遗址12处，古建筑占总量的半数以上。从区域角度来看，城市区里老城区最多，达到6处；各县(市)中新安县最多，达到11处。

本次公布的文物保护单位，既有第三次全国文物普查中的重要发现——圜丘遗址、黄年桥、洛汭严关、王凌汉庄园、中共豫西特委梁村旧址等；也有“县保”单位扣马长赢门、宜阳韩城城隍庙、金村烈士陵园等；还有相公庄黄氏祠堂、甘棠遗址、栾川旧石器和新时期遗址群等价值较高的不可移动文物。

汝阳练溪寺

相关链接

我市是文物大市，截至目前，全市有全国重点文物保护单位43处，省级文物保护单位122处，市级文物保护单位289处，第三次全国文物普查登记不可移动文物9000余处。(洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 王勤)

洛阳市第四批文物保护单位74处(100项)，包括：古建筑45处(46项)，近现代重要史迹及代表性建筑9处，石刻碑碣3处(4项)，古墓葬5处，古遗址12处(36项)。