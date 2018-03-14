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“洛阳市第四批文物保护单位”之毕都堂墓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 古都探遗  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-23 16:24

　　毕都堂墓

　　好霸气的墓冢！

　　茂密的酸枣树将坟头整个覆盖，与豫西田间常见的蓬乱成团的酸枣树不同，这里的酸枣树一是有一人多高，二是如哨兵般挺立，三是有鸡蛋般粗细。

　　被这么一大片酸枣树覆盖，极容易让人想到“怒发冲冠”的墓冢，就是位于洛龙区古城办事处毕沟村的毕都堂墓。3月17日上午，记者冒着绵绵春雨前去拜谒。

　　1 57岁时回到洛阳老家，于洛水之滨置田数亩

　　都堂，有资料解释：“明称各官署长官为堂上官，简称堂官，都察院长官都御史、副都御史、佥都御史，以及差遣在外总督、巡抚之带有上述官衔者，通称都堂。”

　　毕都堂墓的主人叫毕亨。毕家原籍山东，明洪武年间迁居洛阳。

　　毕亨年轻时就显出过人才气，先入河南庠(xiáng)校(古代的学校)，后于公元1454年考中进士，自此踏上仕途，在明景泰、天顺、成化年间先后做过南京陕西道监察御史、福州府知府、应天府府尹、都察院右副都御史等官。

　　从55岁开始，毕亨上疏请求致仕，“三年三上”，第三次才得到批准。

　　57岁的毕亨回到洛阳老家，“于洛水之滨置田数亩……略为修葺，名之曰水南乐处”。

　　毕亨是明朝人，但其墓碑的落款为“中华民国二十九年(1940年)”。碑文解释：“都堂公殁后，年代遥远，子子孙孙莫知其墓。今以忽焉墓陷之故，裔孙等人探其穴见朱棺依然，墓志宛在，读其志文始知为公之佳城也。”

　　原来，因为年代久远，到了民国时期，毕家后人已经找不到这位老祖先的墓了，后来因为地陷，才得以认准地方，于是重新修葺，立碑为志。

　　2 躺在供桌上，东能看见伊河，西能看见洛河

　　毕都堂的墓地除了那片特别的酸枣树，还有墓前那通高大的石碑。

　　碑文模糊，难于分辨，好在此前记者查了资料，从有心者抄下的碑文中大概了解了毕都堂的生平。有关他的更具体的故事或者传说，带路的毕沟村村民毕花玲说，她知道得不多，然后带记者找到了该村85岁的毕银成。

　　在毕银成的记忆里，毕都堂墓相当壮观：“墓地四角有四根石柱，柱上都雕着龙。墓前有石人、石马、石羊、石猴，已经丢了很多。剩下的，为了防止被盗，都被后人藏了起来。”

　　毕银成特别介绍：“毕都堂墓正南百米左右的地方曾经有张青石供桌。躺在供桌上，东能看见伊河，西能看见洛河，小时候我躺在上面试过。在其他地方都看不见伊河和洛河，只有躺在这张供桌上才能看到，你说神不神？”

　　3 做官时“自奉俭约”，退休后“无良田大屋”

　　让毕家后人感到神奇的不止是毕都堂墓地的风水，还有流传下来的种种传说。

　　传说毕都堂墓前的石猴会跑。毕银成十几岁时，在不远处张沟的一处坟地上，突然出现了一个石猴，跟毕都堂墓前的一模一样，连摆放的位置都一样，都是脸朝西南，“人们都说毕都堂墓前的石猴会跑，跑到张沟了”。

　　传说毕都堂墓前的石马成精了。毕都堂墓前有个石马，屁股烂了一块，很像被人用“苗子枪”戳了一下。“传说有一天这个石马成精了，跑到梁村沟喝水，被人戳了一枪后又跑了回来，从此屁股上就留下了这个痕迹。”

　　更神奇的还有毕都堂的出生故事。传说毕母怀孕时，一次外出遇雨，便到山下窑洞里躲避，就在窑洞里，毕都堂呱呱坠地。这时山洪暴发，窑洞眼看被淹，突然空中一声断喝“都堂在此，不得无礼”，山洪乖乖止住。

　　传说丰满了人物形象，但认不得真。在采访时，真正让记者念念不忘的，是毕都堂墓碑上有这样一段文字：“都堂公在官时自奉俭约，致仕后无良田大屋，凶年客有日食不给，然处之裕如也。”

　　做官时自奉俭约，退休后无良田大屋，遇灾荒气定神闲，毕都堂宠辱不惊，贤人也！（洛阳晚报记者 陈旭照 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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