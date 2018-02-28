“洛阳市第四批文物保护单位”之明辛学校旧址

明辛学校旧址在伊川县白元镇夏堡村。夏堡，原名夏宝。《伊川县志》记载：“上古时龙门山南一片汪洋，少数人散居于村东虎头山上，后夏禹凿开龙门，水归正道，这里显出肥田沃土，农人视为珍宝，为纪念夏禹，取名为夏宝。”

明辛学校旧址在伊川县白元镇夏堡村。

夏堡，原名夏宝。《伊川县志》记载：“上古时龙门山南一片汪洋，少数人散居于村东虎头山上，后夏禹凿开龙门，水归正道，这里显出肥田沃土，农人视为珍宝，为纪念夏禹，取名为夏宝。”

这是一个有故事的村庄，有故事村庄里的老学校，是不是也有故事呢？

明辛学校旧址

1 两层木楼坚挺依旧

3月22日午后，记者来到夏堡村，在68岁村民王浩立的带领下，见到了“明辛”。

这是一座坐北朝南的木楼，分两层，每层各有房间六间。楼梯在一层走廊的尽头，顺梯往上走，实木楼梯咯吱作响，像是古老岁月的回声。

上二楼进屋门，脚下的青砖地面坑坑洼洼，让人想起少林寺的练功房。

实木大梁、檩条、椽子，62岁的村民杨景娃说，他小时候在这里上学时就这样，没想到半个世纪过去了，这里还是这样。

在楼上两个曾经做过教室的房间里走动，能感受到岁月的沧桑，也能感受到木楼的坚挺。王浩立说，房子的主结构没动过，梁还是原来的梁，墙还是原来的墙。

杨景娃指着房顶的椽子，说：“听说当初为了选椽子，专门用绳子圈了个圈，拿来的椽子一根根往里套，粗了细了都不要，正好套上的才用。”

记者仰头看了一下，还真是，房顶的椽子几乎一般粗细。

墙上精美的砖雕

2 学校建在青华观

明辛学校始建于1932年，位于青华观内，青华观建于宋乾德年间。

王浩立介绍，历史上的青华观屡建屡毁，至清道光年间，有祖师大殿、关帝殿等建筑。

清道光九年(公元1829年)，朝廷号召府县兴办义学，人们便利用青华观的房屋办了一所。清光绪二十九年(公元1903年)，朝廷下令兴办新学，青华观内的义学被改为新式学堂。

民国时期，中原大地战乱频仍，青华观殿宇倾圮，香火凋零。

1927年，冯玉祥主政河南后，推行了一系列新政，要求各地“督办乡村教育”“推行平民教育”。

《伊川县志》记载，在新政的推动下，新成立的自由、平等两县，“相继办起高小16所，初小70所，新学影响随之扩大”。

夏堡当时属于平等县，为顺应办新学的潮流，1932年，随着青华观内一座已倾圮的殿宇被拆，明辛学校拔地而起。

3 背不会伸手挨打

夏堡村89岁的贾小锁小时候在明辛学校上过学。他说：“老师一个姓杜，一个姓杨。我老笨，上了几年就不上了。当时都上啥课？背书、唱歌，背不会挨板子，自己把手伸出来，不想伸也得伸，打得狠着呢，都被打哭了。”

中华人民共和国成立后，明辛学校继续作为学校存在，一直到20世纪70年代，新的夏堡学校建成，它才空了出来。

杨景娃小时候也在这儿上过学，“当时学校前头还有月楼，两边有厢房，后面有操场”。

杨景娃口中的月楼、厢房、操场，如今都不存在了，明辛学校旧址的前头，现在是一家幼儿园，后头是人家的院子。

杨景娃说：“教室里都是木板凳、木桌子，晚上上自习点‘洋油灯’……”

他沉浸在回忆中，我们沉浸在明辛学校的历史和“乡愁”中。（洛阳晚报记者 陈旭照 通讯员 王社民 文/图）