今年以来，洛阳已建成771处社区级养老服务设施

今天上午，记者在涧西区大所社区新时代文明实践广场看到，社区养老服务中心就坐落在广场内。在养老服务中心的大门口，就是社区老年大学的所在地。

今天上午，记者在涧西区大所社区新时代文明实践广场看到，社区养老服务中心就坐落在广场内。在养老服务中心的大门口，就是社区老年大学的所在地。

“在这儿有不少老伙计可以一起聊聊天，比在家美。”73岁的社区老人张玉民说，社区养老服务中心设施齐全，在室内可以看书、读报、画画，想出去活动了，在门口的大广场上散散步就很惬意。

今年以来，像张玉民一样在家门口就享受到专业养老服务的居民还有不少，大所社区养老服务中心也只是我市加快推进建设社区级养老服务设施的一个缩影。

记者从市文明办了解到，今年，我市计划建设787处社区级养老服务设施，目前已建成771个，服务设施具备为活力老人提供日间照料、文体娱乐、精神慰藉、医养结合、配餐助餐、上门服务、教育培训等功能，这些社区级养老服务设施的不断拓展和升级，也将为我市养老服务进社区提供坚实基础。下一步，我市还将不断完善和推进社区养老服务平台建设，切实提高更多社区老人的幸福感。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图)