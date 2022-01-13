“精神文明+创意”！涧西区长春社区设立家风家训主题长廊

今天上午，记者在涧西区长春社区看到，一条长约50米的家风家训长廊吸引了不少居民驻足围观。记者注意到，该文化长廊的内容分为以家训促家风、以家风带民风、以民风扬社风、反腐倡廉·与时俱进、古代经典家训、近代经典家训六大部分。

今天上午，记者在涧西区长春社区看到，一条长约50米的家风家训长廊吸引了不少居民驻足围观。记者注意到，该文化长廊的内容分为以家训促家风、以家风带民风、以民风扬社风、反腐倡廉·与时俱进、古代经典家训、近代经典家训六大部分。

“好家风是一个家庭的无价之宝。”47岁的社区居民孟强民指着家风家训长廊上的内容说，这条主题文化长廊将中国的一些名人对好家风的重要见解详尽展示，给人更加直观的感受，“家庭是孩子的第一所学校，父母是孩子的第一任老师，这句话真对！”

和孟强民一样，深受主题墙文化启发的社区居民还有不少。长春社区党委书记何谦介绍，精神文明建设是文明社区创建的重要工作内容，此次设立家风家训长廊，旨在以润物细无声的方式潜移默化感染更多的居民，推动“文化进社区”在社区走实走深。

据了解，近年来，我市在文明创建过程中，坚持把思想道德建设放在首位，将社会主义核心价值观融入生活的方方面面。今年以来，随着新时代文明实践阵地的不断建强和升级，文化主题长廊、新时代文明实践广场、邻里和谐主题彩绘墙、好人长廊等正在我市“遍地开花”，记者从市文明办了解到，下一步，我市还将不断开辟新的“创意+”精神文明宣传阵地，增强新时代文明实践阵地的功能属性，持续提升群众幸福感的可持续性。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强）