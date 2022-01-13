根据省疫情防控指挥部统一部署，我市于2022年9月15日开展了区域核酸检测，在广大市民的共同努力下，核酸检测工作已顺利完成。涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区辖区内所有居民核酸检测结果均为阴性。

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部

关于涧西区等主城区区域核酸检测结果的通告

根据省疫情防控指挥部统一部署，我市于2022年9月15日开展了区域核酸检测，在广大市民的共同努力下，核酸检测工作已顺利完成。涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区辖区内所有居民核酸检测结果均为阴性。

当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请广大市民自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决筑牢疫情防控防线。 衷心感谢广大市民的理解支持和配合！

2022年9月16日

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