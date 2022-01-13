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涧西区残联：举办职业技能培训班 助残疾人高质量就业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 09:13

　　“很高兴参加这次培训，我不仅学习了专业技能，还认识了很多朋友。”8日，涧西区“人人持证、技能洛阳”残疾人手工饰品培训班学员张悦说道。

　　为使残疾人掌握一技之长，帮助残疾人高质量就业，从即日起，涧西区残联举办为期10天的培训班，来自涧西区的70名残疾人参加培训。

　　据悉，此次培训主要学习制作中式面点、手工饰品等，培训结束后将按照“人人持证、技能洛阳”培训工作相关要求，组织学员技能等级评定，免费为考试合格的学员发放相关技能证书，帮助残疾人实现持证就业、持证上岗。

　　今年，涧西区大力推进“人人持证、技能洛阳”职业技能培训，帮助有劳动能力和就业意愿的残疾人通过技能培训，实现就业增收。

　　“培训是手段，就业是目的。”涧西区残联相关负责人介绍，本期培训班旨在促进残疾人平等参与就业创业及社会生活，满足残疾人就业需求。这种精细化培训不仅有助于残疾人参加适合自己的培训，学到实用知识，还对残疾人掌握技能、实现就业，改善生活质量，巩固脱贫攻坚成果，起到积极推动作用。下一步，涧西区残联将持续开展各类实用技术培训，帮助残疾人解决就业难题；同时，还将对有意愿创业的残疾人持续提供技术支持，开展创业指导。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张博 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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