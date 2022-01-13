涧西区15个特色街区已有部分效果初显

城市提质关乎群众幸福感。自今年以来，涧西区各街道依托城市提质和产业发展实际，利用辖区闲置资源，谋划打造特色街区，提升城市功能品质，助力青年友好型城市建设。

城市提质关乎群众幸福感。自今年以来，涧西区各街道依托城市提质和产业发展实际，利用辖区闲置资源，谋划打造特色街区，提升城市功能品质，助力青年友好型城市建设。

涧西区14个街道正在谋划建设15个特色街区，涵盖餐饮、娱乐、体育、文化、文创、科普等方面。目前，部分特色街区已效果初显。

豫北新街

南昌路街道：花仙吉坊——吉安北街“花仙精灵”IP主题街区

让游客实现沉浸式体验

走进涧西区南昌路街道吉安北街，一只呆萌的“花仙精灵”正坐在街道西侧的楼顶，面朝南侧的主干道，仿佛在招手迎接来宾。西侧的文化墙融入各种卡通元素，游客在经过时能观赏美丽的壁画。

记者在现场看到，不少周边居民前来“打卡”。“在抖音上看到后，就想过来拍点照片。”家住涧西区新疆路的王女士说，以前，这里还是一条不起眼的背街小巷，现在漂亮多了。

项目有关负责人介绍，该特色街区项目位于吉安北街，北起牡丹广场，南至联盟路，分为吉趣商街、吉安站、吉园、吉林小道4个分区。特色街区以“吉趣万象”为主题，融入洛阳城市IP——“花仙精灵”形象，建设潮流主题商铺、萌趣潮流商铺、文化艺术空间和涂鸦互动装置，满足游客多元化的消费需求。

此外，该街区还将设置“共享摊位”，建设“共享集市”，降低创业者的运营成本，满足中小创业者的创业需求，游客也能享受到更多的服务。游客走进街区，可通过扫描二维码接收“暗号”，完成相关任务，实现与商家间的互动，让游客实现沉浸式体验。

该街区预计本月底完工。