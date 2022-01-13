涧西区：坚持创建为民惠民 持续提升群众幸福感

“凝聚工作合力，加大工作力度，坚持创建为民、创建惠民，持续提升群众幸福感、获得感，为洛阳创建全国文明典范城市贡献更多‘涧西力量’。”昨日，涧西区委宣传部副部长、文明办主任丁庆春在接受记者专访时如是说。

访谈现场

“凝聚工作合力，加大工作力度，坚持创建为民、创建惠民，持续提升群众幸福感、获得感，为洛阳创建全国文明典范城市贡献更多‘涧西力量’。”昨日，涧西区委宣传部副部长、文明办主任丁庆春在接受记者专访时如是说。

今年以来，涧西区以市委城市提质“351”工作举措为抓手，以文明城市创建统领城市提质，提升城市颜值，厚植民生福祉，全力实现文明创建和城市提质融会贯通。该区以“五星”支部创建为着力点，加大小区微改造、环境综合治理力度，全力推进公共服务进社区；持续开展“城市清洁”行动，加大道路、广场、游园等基础设施建设，加大背街小巷环境综合整治力度，精细化城市管理等；先后出台了《涧西区文明典范城市创建常态化管理工作考核方案》《文明单位常态化管理考核办法》，激发和调动各级文明单位参与全国文明典范城市创建的积极性。

群众在哪里，文明实践就延伸到哪里。涧西区将新时代文明实践活动阵地建设和活动开展作为全国文明典范城市创建的重点。目前，全区已建成1个新时代文明实践中心、14个新时代文明实践所、112个新时代文明实践站，实现新时代文明实践中心、所、站全覆盖，打造了天津路街道、武汉路社区、重三社区、长安路二社区、上海市场社区等一批精品新时代文明实践阵地。今年以来，该区聘请了100名新时代文明实践活动策划师，共开展新时代文明实践活动6000余场，惠及20余万名居民。

社区连着千家万户，牵动着民生冷暖。该区投资1.2亿元建成126个街道、社区养老服务中心，提供1160张家庭养老床位，养老服务体系更加健全；在13个社区建立文化合作社，开展更丰富的文化活动；探索与邓亚萍体育产业基金会合作，建设社区级健身中心，高质量构建“15分钟健身圈”……涧西区着力推进公共服务进社区，不断提升社区生活品质，打通便民利民的“最后一公里”。

丁庆春表示，下一步，在巩固好前期创建成果的基础上，涧西区将把创建工作重点放在小区物业管理服务和居民文明素质提升两个方面，协同推进小区、背街小巷、农贸市场及周边改造和综合整治提升等。

目前，涧西区共谋划“两建设三改造”项目125个，总投资500余亿元。其中，重大基础设施项目18个，总投资约31亿元；社区服务设施建设项目40个，总投资约71亿元；老旧小区改造项目6个，总投资约30亿元；棚户区改造项目36个，总投资约344亿元；市政微改造项目25个，总投资约40亿元。

“以基础设施的全面提升，提升居民的生活品质；同时，进一步加强城市的精细化管理服务，全力推进公共服务进社区，不断提升居民的获得感、幸福感和安全感。”丁庆春说。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 陈志强 文/图)