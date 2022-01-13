洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区：坚持创建为民惠民 持续提升群众幸福感
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 09:02

访谈现场

　　“凝聚工作合力，加大工作力度，坚持创建为民、创建惠民，持续提升群众幸福感、获得感，为洛阳创建全国文明典范城市贡献更多‘涧西力量’。”昨日，涧西区委宣传部副部长、文明办主任丁庆春在接受记者专访时如是说。

　　今年以来，涧西区以市委城市提质“351”工作举措为抓手，以文明城市创建统领城市提质，提升城市颜值，厚植民生福祉，全力实现文明创建和城市提质融会贯通。该区以“五星”支部创建为着力点，加大小区微改造、环境综合治理力度，全力推进公共服务进社区；持续开展“城市清洁”行动，加大道路、广场、游园等基础设施建设，加大背街小巷环境综合整治力度，精细化城市管理等；先后出台了《涧西区文明典范城市创建常态化管理工作考核方案》《文明单位常态化管理考核办法》，激发和调动各级文明单位参与全国文明典范城市创建的积极性。

　　群众在哪里，文明实践就延伸到哪里。涧西区将新时代文明实践活动阵地建设和活动开展作为全国文明典范城市创建的重点。目前，全区已建成1个新时代文明实践中心、14个新时代文明实践所、112个新时代文明实践站，实现新时代文明实践中心、所、站全覆盖，打造了天津路街道、武汉路社区、重三社区、长安路二社区、上海市场社区等一批精品新时代文明实践阵地。今年以来，该区聘请了100名新时代文明实践活动策划师，共开展新时代文明实践活动6000余场，惠及20余万名居民。

　　社区连着千家万户，牵动着民生冷暖。该区投资1.2亿元建成126个街道、社区养老服务中心，提供1160张家庭养老床位，养老服务体系更加健全；在13个社区建立文化合作社，开展更丰富的文化活动；探索与邓亚萍体育产业基金会合作，建设社区级健身中心，高质量构建“15分钟健身圈”……涧西区着力推进公共服务进社区，不断提升社区生活品质，打通便民利民的“最后一公里”。

　　丁庆春表示，下一步，在巩固好前期创建成果的基础上，涧西区将把创建工作重点放在小区物业管理服务和居民文明素质提升两个方面，协同推进小区、背街小巷、农贸市场及周边改造和综合整治提升等。

　　目前，涧西区共谋划“两建设三改造”项目125个，总投资500余亿元。其中，重大基础设施项目18个，总投资约31亿元；社区服务设施建设项目40个，总投资约71亿元；老旧小区改造项目6个，总投资约30亿元；棚户区改造项目36个，总投资约344亿元；市政微改造项目25个，总投资约40亿元。

　　“以基础设施的全面提升，提升居民的生活品质；同时，进一步加强城市的精细化管理服务，全力推进公共服务进社区，不断提升居民的获得感、幸福感和安全感。”丁庆春说。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 陈志强 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2022“洛阳最美教师”名单发布
  • 9月9日起，洛阳中心城区5条公交线路调整
  • 2022洛阳“最美教师”颁奖典礼暨洛阳...
  • 滨河南路西段改造提升工程通车 一脚油...
  • 到2035年，洛阳将建成“设计之都”
  • 洛阳将重点启动三川大道快速化改造等...
  • 9月10日，中州东路部分路段将暂时封闭
  • 最新！洛阳市人大常委会任免名单
  • 总编一线行：洛城劲吹“创新风”
  • 洛阳已形成2个千亿级、7个百亿级产业集群
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    滨河南路西段改造提升...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    “街拍”

    洛浦美景

    黑白荷韵

    悄悄过去的夏季
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605