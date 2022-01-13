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孟津区：基因传承好 红色动能足
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.19 08:49

　　滚滚黄河东流水。

　　位于孟津区白鹤镇的白鹤渡口，屹立着一块“解放战争陈赓谢富治大军渡河处纪念碑”。正是在这里，发生了一个载入史册的动人故事——1947年，陈赓、谢富治率领陈谢兵团沿黄河渡口强渡黄河成功，为夺取解放战争全面胜利作出巨大贡献。

　　由此向东不远，便是抗日战争碉堡群遗址。人们在欣赏黄河湿地风景的同时，也能深刻体会到革命遗址、红色印记所带来的心灵震撼。

　　孟津地处中原腹地、黄河岸边，地理位置重要，是一方炽烈的红色热土，有着悠久的革命传统和历久弥新的红色文化，留下了令人神往的红色故事。近代以来，孟津热血青年和仁人志士投身革命，在党的领导下谱写出了可歌可泣的壮丽诗篇。

　　如何保护好、管理好、运用好这些红色资源、红色文化，点燃“红色引擎”，激发“红色动能”？

　　这是一个必须回答好的重大课题。近年，孟津区把红色文化资源保护传承利用作为一项重要的政治任务来研究、来推进，系统开展发掘保护、社会宣传、红色旅游等工作，充分体现红色文化，精彩阐释红色价值，全面激发红色动能，让区域内的红色基因绵延赓续，焕发新的光彩。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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