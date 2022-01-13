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孟津区：非遗“厚家底” 发展“新引擎”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 08:25

　　编者按

　　当前，乡旅消费已成为普遍需求，并呈现不断升级态势。孟津区文旅家底丰厚、优势明显。近年，该区聚焦“老家老庄、老院老墙、老屋老房、老事老样、老物老墓、老爹老娘”特色文化资源，着力打造了一批叫得响、传得开的乡旅品牌，努力抓住游客眼球，留住游客脚步，把客流量变成消费力，成效明显。为深入贯彻落实市委关于文旅融合、乡村振兴的部署要求，今起推出《聚焦孟津“十二老”》系列报道，多角度呈现孟津做好复原复活复兴文章、打造见人见物见生活老家印象的生动实践。敬请关注。

　　乳白浓郁、香气四溢，喝上一口，唇齿留香，既熨帖了胃，又抚慰了心。

　　14日天蒙蒙亮，位于孟津区白鹤镇铁谢村的铁谢李松祖传羊肉汤馆大厅已是人头攒动、一座难求，第五代传承人李杰杰跑前跑后招呼顾客，将一碗碗新鲜美味的羊肉汤送至桌前。

久负盛名的铁谢李松羊肉汤

　　“可以说，我是在厨房里长大的，从小就琢磨该如何做好这碗汤。”说起羊肉汤，这名“90后”传承人侃侃而谈。

　　李杰杰说，1910年，铁谢李松羊肉汤创始人李西连在家门口开了一家羊肉汤馆，随后数代传承人在祖传工艺的基础上不断改进熬汤技艺，使铁谢李松羊肉汤迅速成为当地知名美食。去年，铁谢羊肉汤制作技艺成功入选省级非物质文化遗产名录。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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