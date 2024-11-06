洛阳着力打造区域医疗高地 高水平建设健康洛阳

9岁女孩小叶(化名)总喊肚子疼，家长本以为只是消化不良，谁知女孩腹部竟有一颗橘子大的畸胎瘤。近日，在市妇幼保健院(河南省第二儿童医院)与广州市妇女儿童医疗中心有关专家的合作诊疗下，小叶化险为夷。

“增强公共服务的均衡性可及性是增进民生福祉的必然要求，必须加快健全基本公共服务体系，推动发展成果更多更公平地惠及群众。完善城市区和县域三级医疗服务体系……让群众在家门口享受更加优质的公共服务。”

——市委十二届七次全会暨市委经济工作会议

9岁女孩小叶(化名)总喊肚子疼，家长本以为只是消化不良，谁知女孩腹部竟有一颗橘子大的畸胎瘤。近日，在市妇幼保健院(河南省第二儿童医院)与广州市妇女儿童医疗中心有关专家的合作诊疗下，小叶化险为夷。

类似的跨区域诊疗合作，正日渐成为市妇幼保健院的日常。2023年1月10日，洛阳市人民政府与广州市妇女儿童医疗中心签约，双方对标国家区域医疗中心建设模式，开展为期5年的紧密型合作，由广州市妇女儿童医疗中心对市妇幼保健院进行全方位合作帮扶，通过品牌、技术、人才、文化“四平移”，逐步实现与全国一流医院同质化发展，全面提高洛阳妇女儿童医疗服务水平，带动豫西地区妇幼健康事业快速科学发展。

依托区域医疗中心建设，“近”享更高质量的医疗服务，正在成为越来越多洛阳市民实实在在的感受。1岁多的安安(化名)就是受益者之一。

还在妈妈肚子里时，安安就被诊断为左侧重度肾积水，出生后的一年内历经3次手术，虽然缓解了病情但未能根治。

“2024年10月，全国知名小儿外科专家夏慧敏领衔的夏慧敏教授名医工作站小儿外科团队来洛坐诊，安安的根治手术很快被提上日程。”市妇幼保健院相关负责人介绍，夏慧敏教授名医工作站小儿外科团队成员、广州市妇女儿童医疗中心泌尿外科专家刘国昌，与市妇幼保健院小儿外科团队通过“腹腔镜下左侧肾盂输尿管成形术”为安安重建输尿管，弥补了安安输尿管近6厘米的缺损。

手术的成功是一次技术攻坚，更为患儿及其家庭带来生的希望。截至去年年底，广州市妇女儿童医疗中心31个科室、18个批次146名专家到洛参加帮扶，其中门诊看诊1606人次、手术指导65台、疑难病例讨论125例。

市妇幼保健院与广州市妇女儿童医疗中心的深化合作与积极探索，是我市着力打造区域医疗高地的一个缩影。

去年以来，我市强化示范引领，国家呼吸、中医(脑病)区域医疗中心高质量运营，市妇幼保健院与广州市妇女儿童医疗中心深化合作，累计开展新技术90余项，35项技术填补豫西地区空白，洛阳市中心医院、洛阳市中医院、洛阳市妇幼保健院的外埠病人同比增长10.5%、41.2%、29.2%。