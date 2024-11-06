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“国四”车辆纳入2025年汽车报废更新补贴范畴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.15 20:51
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资料图

　　洛报融媒记者15日从洛阳市商务局获悉，按照国家相关部门要求，今年国四排放标准的燃油类乘用车纳入汽车报废更新补贴申请范围。符合申请报废补贴标准购买新能源类乘用车的个人消费者补贴2万元、购买燃油类乘用车的个人消费者补贴1.5万元。

　　今年符合汽车报废更新补贴标准的老旧汽车包括：个人消费者名下在2012年6月30日前(含)注册登记的汽油类乘用车、2014年6月30日前(含)注册登记的柴油类及其他燃料类型的乘用车、或2018年12月31日前(含)注册登记的新能源汽车。

　　特别需要提醒的是，参加申请补贴的报废汽车所有人和新购置汽车所有人应为同一个人消费者，其所报废的符合条件的旧车，应当于2025年1月8日(含当日)前登记在申请人名下。此外，自2025年1月1日起，在一个自然年度内，每位个人消费者只能申请一次汽车报废更新补贴。

　　消费者可通过全国汽车流通信息管理系统或支付宝、抖音、微信、云闪付平台搜索“汽车以旧换新”小程序申请或查询。除上传报废汽车回收证明和机动车注销证明外，申报报废补贴时，这些事项请特别留意——

　　1.银行卡须为补贴申请人本人名下且为商业银行在境内发行的银联借记卡(Ⅰ类银行账户)；

　　2.线上填报补贴申请时，须准确填写开户行信息，具体到发卡点(例如：某某银行某某支行)；

　　3.所有上传图片需清晰完整；

　　4.机动车销售统一发票请上传发票联(第一联)；

　　5.机动车登记证书请拍摄完整(包含第1页与第2页)；

　　6.所有填写内容要与原件核对一致；

　　7.每个申请模块归属地选填均要与原件保持一致；

　　8.新车车辆识别代号共17位，注意不要把数字“0”误填为字母“o”。

　　此外，在申领过程中，申请人须保证提交的资料、所做的陈述和所填写的资料内容等真实有效，并对信息的真实性负责。对发现存在利用不正当手段(包括伪造、变造相关材料虚假交易、串通他人提供虚假信息等)骗取补贴资金等违法行为的，将依法依规严肃处理。

　　对审核中遇到的辨识不清、填写错误等需要退回修改或需要提交其他佐证材料的情况，系统将自动发送短信提示，请关注“申请进度查询”，并根据提示及时补充上传资料。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 宋育伟 乔安新 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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