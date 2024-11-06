最高气温将升至17℃！洛阳最新天气预报来了

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主。21日受冷空气影响，风力较大。 今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主。21日受冷空气影响，风力较大。 具体天气预报 今天夜里：晴天间多云。 16日(周四)：晴天间多云，气温-3℃～9℃。 17日(周五)：晴天到多云，气温-4℃～8℃。 18日(周六)：多云转晴天，偏西风3级～4级，气温0℃～14℃。 19日(周日)：晴天，偏西风3级左右，气温1℃～17℃。 20日(周一)：晴天间多云，气温0℃～15℃。 21日(周二)：晴天到多云，偏北风4级左右，气温-1℃～14℃。 22日(周三)：晴天间多云，气温0℃～8℃。⑥