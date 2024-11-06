最高气温将升至17℃！洛阳最新天气预报来了

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主。21日受冷空气影响，风力较大。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主。21日受冷空气影响，风力较大。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主。21日受冷空气影响，风力较大。
具体天气预报
今天夜里：晴天间多云。
16日(周四)：晴天间多云，气温-3℃～9℃。
17日(周五)：晴天到多云，气温-4℃～8℃。
18日(周六)：多云转晴天，偏西风3级～4级，气温0℃～14℃。
19日(周日)：晴天，偏西风3级左右，气温1℃～17℃。
20日(周一)：晴天间多云，气温0℃～15℃。
21日(周二)：晴天到多云，偏北风4级左右，气温-1℃～14℃。
22日(周三)：晴天间多云，气温0℃～8℃。⑥
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