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年味四溢！洛阳批发市场购销两旺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.15 20:51
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　　15日凌晨4时，当大多数洛阳人还在熟睡时，通河农贸城(简称通河市场)已是一派繁忙。来自全国各地的蔬菜、水果等生鲜产品随着大货车不断进入市场，经卸货、分拣，随即运往洛阳的四面八方。

　　货车停稳，司机结束了7个多小时的行程，将一车产自连云港的新鲜水产品顺利送达一家商铺门前。

　　“今天的鱼怎么样？”“刚运过来，这里的水产品都很新鲜。”“行，往车上装吧。”这是商铺的店主李玉民与一名饭店采购员之间的对话。

　　李玉民销售的水产品来自连云港、山东等地，以草鱼、黑鱼、鲈鱼、活虾等为主，肥美新鲜、价格适中，不一会儿就有好几位买家按照约定时间前来提货。他告诉记者，从他这里进货的多为饭店、超市的采购人员。但春节临近，散客采购量相比之前大幅增加，很多市民开始准备年货。

　　李玉民是山西人，在通河市场经营水产品已有8个年头。谈到今年春节能否回家过年，他摇了摇头。“回不去，这些年在家过春节的次数极少，越是临近过年过节，逛市场的人越多，我也就越忙碌。”他说，“越忙咱的生意越红火，日子就越有奔头”。

　　春节将近，瓜果蔬菜等农产品的需求量明显加大。通河农贸城相关负责人告诉记者，市场每天农产品交易量大约比平时高出三成，小年之后将迎来市场销售高峰期。当前，水果、干果、粮油等产品储备量已大幅增加，为保证蔬菜新鲜度，农历正月二十三后蔬菜将大量到货。此外，为方便市民采购，市场已启动留守机制，管理人员坚守一线，做好各类服务保障工作。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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