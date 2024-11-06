麦斯克电子外延片项目加快推进

近日，位于涧西区的麦斯克电子年产360万片8英寸硅外延片项目加快推进。目前，设备已安装完成，正在进行调试工作。 近日，位于涧西区的麦斯克电子年产360万片8英寸硅外延片项目加快推进。目前，设备已安装完成，正在进行调试工作。 该项目总投资超14亿元，建筑面积超5万平方米，建设内容包括新增外延车间、清洗车间、生产用设备、办公场所及扩充公共设施等。 项目建成达产后，将年产360万片8英寸硅外延片，助力河南在新兴产业抢滩占先，推动半导体材料国产化发展，助力“中国芯”加速崛起。(洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 杨夏 摄)