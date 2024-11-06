男性也可以接种HPV疫苗了 河南第一针在洛阳开打【视频】

男性也可以接种HPV疫苗了！15日上午9时，在洛阳市洛龙区东载门医院预防接种门诊，00后小伙儿小史在医务人员的帮助下顺利接种了四价HPV疫苗，这也是河南省首针男性接种的HPV疫苗。

男性也可以接种HPV疫苗了！15日上午9时，在洛阳市洛龙区东载门医院预防接种门诊，00后小伙儿小史在医务人员的帮助下顺利接种了四价HPV疫苗，这也是河南省首针男性接种的HPV疫苗。

洛报融媒记者从洛阳市疾控中心了解到，即日起洛阳市面向9至26岁男性开放四价HPV疫苗接种，及早接种可有效能够预防HPV6、11、16、18型感染，男女共防是提高群体免疫的关键。

接种者：对自己和他人都是一种保护

小史今年24岁，14日晚他通过“洛阳网”微信公众号知道了男性也可以接种HPV疫苗的消息，一早便赶了过来。

之所以对接种HPV疫苗的反应如此迅速，是因为此前他曾为女朋友预约过HPV疫苗，当时很难预约。“之前我就在想，HPV感染风险很高，为何女性可以接种，男性还不能接种。”小史认为，及时接种HPV疫苗，既是对男性自身的一种保护，同时也是对女性的保护。

1月8日，四价HPV男性适应症获得国家药品监督管理局的上市批准，主要适用于9至26岁男性接种。洛阳市疾控中心免疫规划所所长田鹏解释，此次男性接种的四价HPV疫苗与此前女性接种的四价HPV疫苗是同款疫苗，近期增加了男性适应症后逐步向适龄男性开放接种。

记者了解到，四价HPV疫苗的价格为820元/剂次，全程接种剂次为三针，接种时间分别在第0、2和6个月进行接种。按照规定的时间接种可以获得最佳的免疫效果。