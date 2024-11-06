数字经济发力！洛阳三个项目获评全省5G应用场景典型案例

14日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，2024年河南省5G应用场景典型案例名单近日发布，洛阳3个项目成功上榜。

14日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，2024年河南省5G应用场景典型案例名单近日发布，洛阳3个项目成功上榜。

其中，汝阳县甜牛牧场农业开发有限公司“甜瓜小镇5G+智慧农业云平台项目”，利用“5G+物联网+云计算”技术，实现了甜瓜生长环境的全面监测与管理。该项目打造的智慧平台，集成光照、风速、温湿度等传感器，实现了水肥精细化管理，提高了种植效率和产品质量。园区通过数字化升级，依托手机端和云端即可完成技术指导、甜瓜回收、包装和销售等操作，极大提升工作效率。

中色科技股份有限公司“5G+数字化工厂”，充分利用云计算、物联网、大数据、移动互联网等新一代信息技术，可帮助有色金属加工行业企业解决新材料研发效率不高、生产管控能力不强、产品质量不稳定等问题，通过打造有色行业加工领域互联共享、全域赋能的工业服务新生态，加速赋能行业高质量发展。

栾川龙宇钼业有限公司“栾川龙宇钼业宝华山选厂5G+智能矿山建设”，深度融合5G通信、人工智能、大数据、物联网等前沿技术。该方案以矿山生产全流程为基础，通过对生产各环节的优化与重构，实现了矿山生产设备的远程监控、智能调度、精准控制和自动化运行，带动矿山生产效率和安全水平实现显著提升。

根据规划，今年洛阳将持续协调推进5G网络深度覆盖，加大5G应用推广，加快推进5G在智能制造、智慧文旅、智慧农业、智慧政务、智慧城市等领域的融合应用，力争打造更多可推广可复制的5G规模化应用解决方案。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郭影 文/图）