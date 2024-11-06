创新高！2024年，洛阳农村产权流转交易额达16.25亿元

洛阳农村产权流转交易额创新高！日前，洛阳市农业农村部门传来好消息：作为全国农村产权流转交易规范化整市试点，全市去年农村产权流转交易额达16.25亿元，同比增幅42.9%，交易程序更加规范，交易品种更加多元，越来越多的农村“沉睡资产”变成“金山银山”，也为全国农村产权规范化流转交易积累了宝贵经验。

洛阳农村产权流转交易额创新高！日前，洛阳市农业农村部门传来好消息：作为全国农村产权流转交易规范化整市试点，全市去年农村产权流转交易额达16.25亿元，同比增幅42.9%，交易程序更加规范，交易品种更加多元，越来越多的农村“沉睡资产”变成“金山银山”，也为全国农村产权规范化流转交易积累了宝贵经验。

发展特色产业，壮大集体经济，盘活农村资产是关键。过去，不少农村集体资产是一本“糊涂账”，存在产权不清、权责不明、资产闲置等问题。对此，洛阳在全面推进“三清两建”的基础上，于2022年在全省率先建立覆盖市县乡村四级的农村产权交易平台，将农村土地流转、集体产权交易、集体资产管理纳入线上平台“一张网”，通过资产公开挂网、“云端”竞价交易，实现产权流转交易规范化。

得益于农村产权制度改革的创新实践，农业农村部于2023年批复洛阳农村产权流转交易规范化整市试点，支持我市因地制宜、先行先试，探索可推广、可复制的农村产权规范化流转交易机制，为全国农村产权制度改革“蹚路”。

在推进中，洛阳聚焦国家试点任务，初步构建起比较健全的农村产权流转交易体系和符合行业发展特点的监管机制，形成一套覆盖主要交易品种的标准化交易规则，农村产权流转交易发展水平得到明显提升。目前，平台上线流转交易品种不仅涉及土地、林地、集体经营性建设用地等经营性资产，还包括民宿、露营基地、涉农项目招商转让等，有效畅通了城乡要素流动，促进了特色产业发展。

数据显示，洛阳农村产权交易平台上线运营以来，以其高效、透明、公益性的交易机制，迅速成为乡村资产对接市场的主阵地。其中，2022年交易额为5.71亿元，2023年达到11.37亿元，2024年跃升至16亿元，连续保持高速增长态势，为伊川杂粮、洛宁苹果、嵩县中药材、栾川民宿等特色产业连片发展提供了有力支撑。

“洛阳农村产权交易跑出‘加速度’，意味着越来越多的社会资本投向乡村，不仅有利于提高农业规模化经营水平，也将催生更多新业态新模式，有效带动农民增收。”洛阳市农业农村局负责人表示，下一步洛阳市将持续提升产权交易流转规范化、制度化、信息化水平，通过制度创新、模式创新，充分发挥市场作用，激活农村资源要素潜能，为乡村振兴注入强劲动能。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 实习生 刘欣蕊 文/图)