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河南省候鸟保护宣传暨第四届洛阳市黄河湿地观鸟节活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.15 17:36
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　　万物各得其和以生，各得其养以成。

　　眼下正值候鸟迁飞越冬时节。1月15日，由国家林业和草原局驻武汉专员办、河南省林业局、洛阳市政府共同主办的河南省候鸟保护宣传暨第四届洛阳市黄河湿地观鸟节活动在伊川伊河国家湿地公园启动。

　　此次活动旨在深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，科普湿地和候鸟保护知识，进一步提高公众关注湿地、爱护鸟类、爱护自然的意识。

　　湿地被誉为地球之肾，是维系生态平衡和生物多样性的重要生态系统。作为中原腹地的黄河明珠，洛阳兼具南北气候之长，黄河与其支流编织成纵横密布的水网，河湖湿地星罗棋布。近年来，洛阳把湿地保护修复摆在生态文明建设的突出位置，加快构建“国家级湿地自然保护区-国家级湿地公园-省级湿地公园”的湿地保护体系，出台《洛阳市湿地保护条例》，湿地生态加快恢复，湿地保护率不断提高。截至目前，全市建成国家级湿地自然保护区1处、国家级湿地公园2处、省级湿地公园11处，湿地面积达4.75万公顷，规模均位居全省前列。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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