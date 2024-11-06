轴研科技喜提国际认可“金名片”

近日，洛阳轴研科技有限公司风电轴承检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书，成功摘得国际认可的“金名片”。

近日，洛阳轴研科技有限公司风电轴承检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书，成功摘得国际认可的“金名片”。

中国合格评定国家认可委员会是由国家认证认可监督管理委员会批准设立的国家权威认可机构，其认证结论具有国际权威性和通用性。获得该项证书，标志着轴研科技风电轴承检测中心具备按照相应认可准则开展检测服务的技术能力，出具的检验检测报告可被全球100多个国家或地区承认，具有极高的公信力和权威性。

作为我国轴承行业的重要检测机构，轴研科技风电轴承检测中心自成立以来，围绕风电轴承计量校准、检测技术、试验方法、失效分析、质量综合判定等领域，积极拓展相关业务，不断提升技术水平。该中心下设产品性能与可靠性实验室、产品计量检验室和材料检验与分析室等，在行业内具有较高知名度和较大影响力，已多次承接国产风电轴承设备的鉴定试验任务，并与多个国内龙头企业建立长期合作关系，为推动全系列风电轴承国产化奠定坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王高峰)