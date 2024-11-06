洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

轴研科技喜提国际认可“金名片”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.16 08:32
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，洛阳轴研科技有限公司风电轴承检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书，成功摘得国际认可的“金名片”。

　　中国合格评定国家认可委员会是由国家认证认可监督管理委员会批准设立的国家权威认可机构，其认证结论具有国际权威性和通用性。获得该项证书，标志着轴研科技风电轴承检测中心具备按照相应认可准则开展检测服务的技术能力，出具的检验检测报告可被全球100多个国家或地区承认，具有极高的公信力和权威性。

　　作为我国轴承行业的重要检测机构，轴研科技风电轴承检测中心自成立以来，围绕风电轴承计量校准、检测技术、试验方法、失效分析、质量综合判定等领域，积极拓展相关业务，不断提升技术水平。该中心下设产品性能与可靠性实验室、产品计量检验室和材料检验与分析室等，在行业内具有较高知名度和较大影响力，已多次承接国产风电轴承设备的鉴定试验任务，并与多个国内龙头企业建立长期合作关系，为推动全系列风电轴承国产化奠定坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王高峰)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
        “去了俩医院血压都没降下来，孩子们非让到家门口的中医院再试试，没想到第三天就降下来。”
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院招募高血压患者临床试验
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院再获两个省级荣誉称号
  • ·泡脚水越热、时间越长越好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳职工医保大额补充医疗保险费...
  • 鱼跃人欢！洛阳第十届陆浑冬捕开...
  • 春节临近，物流业为洛阳催花牡丹...
  • “国四”车辆纳入2025年汽车报废...
  • 年味四溢！洛阳批发市场购销两旺
  • 探究老子思想精华 传承创新华夏文...
  • 洛阳市纪检监察机关：以有力监督...
  • 乡里中心开大集 服务群众零距...
  • 坚持干字当头谱新篇——访偃师区...
  • 最高气温将升至17℃！洛阳最新天...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    宫门璀璨伴月明

    隋唐园拾零

    蜡梅迎春

    绿色出行低碳生活
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605