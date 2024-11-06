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洛阳警方公布六起涉烟花爆竹违法典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.16 08:19
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　　14日，市公安局公布六起涉烟花爆竹违法典型案例，提醒广大市民严格遵守我市关于烟花爆竹禁放限放的规定，在禁放区域内全时段不储存、不运输、不销售、不燃放烟花爆竹。

　　据介绍，2024年9月以来，我市公安机关共办理相关案件197起，行政拘留172人，行政罚款30人。

　　关于2025年洛阳烟花爆竹禁放限放的区域、要求，我市已经发布相关通告，请广大市民应当严格遵守，积极通过110、12345政务服务便民热线、12350安全生产举报电话，对全市范围内非法生产、经营、储存、运输和违规燃放烟花爆竹及法律法规禁止的其他行为进行举报，共同营造安全、清新、文明的城市环境。

　　【案例一】

　　2024年11月21日，市公安局偃师分局槐新派出所民警工作时发现，陈某在未取得烟花爆竹买卖、储存的相关资质的情况下，从其微信好友处购买价值2000元的烟花爆竹预备售卖，并非法储存在其无人居住的房屋中。公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，对陈某作出行政拘留7日的处罚。

　　【案例二】

　　2024年12月3日，新安县公安局民警在检查出租房屋时，发现某商店的出租屋内存储有加特林、闪光雷等烟花爆竹。公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，对出租房屋所有人游某作出行政拘留5日的处罚。

　　【案例三】

　　2024年12月28日晚，在涧西区联盟路小商品市场附近，田某和魏某在路边燃放鞭炮，公安机关依据《烟花爆竹安全管理条例》第四十二条第二款之规定，对二人分别作出行政罚款500元的处罚。

　　【案例四】

　　2024年12月31日凌晨1时许，李某在未持有售卖、运输烟花爆竹资质的情况下，驾驶一辆装载400余箱烟花爆竹的货车被公安机关查获。宜阳县公安局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，对司机李某作出行政拘留10日的处罚，对货主李某某作出行政拘留7日的处罚。

　　【案例五】

　　2024年12月25日，新安县公安局铁门派出所民警接到线索，村民冯某在微信朋友圈售卖烟花爆竹，并将烟花爆竹非法储存在老宅仓库中。公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，对冯某某作出行政拘留5日的处罚。

　　【案例六】

　　2025年1月3日，伊川县彭婆镇张某从湖南浏阳等地非法购买各类烟花爆竹共计400余箱，并储存一仓库内，准备在春节期间进行售卖。伊川县公安局接到线索后，在某仓库内将该批烟花爆竹查获，并依法对运输司机曹某行政拘留15日、货主张某行政拘留15日、仓库老板张某行政拘留5日。

　　烟花爆竹的生产、储存、销售等环节，有哪些需要注意的呢？警方为广大市民准备了一份安全提示卡：

　　●严禁非法销售

　　非法销售烟花爆竹存在极大的安全隐患和法律风险。

　　非法购销的烟花爆竹，未经有关部门依法审查或未办理购销等手续而直接进入市场，在经营成本上较为低廉且缺乏严格的管理，质量无法得到保证，极易引发安全事故。

　　●严禁非法储存

　　烟花爆竹储存场所不符合安全条件极易引发火灾爆炸，存在极大的安全隐患。

　　未经相关部门许可，储存烟花爆竹，构成违反治安管理行为的，公安机关将依法给予治安处罚；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

　　●严禁非法运输、邮寄

　　烟花爆竹属于易燃易爆物品，在运输和邮寄过程中存在极大的安全隐患。运输过程中，可能会因摩擦挤压、高温等因素引发爆炸，不仅会对运输工具和货物造成损害，还可能对周围环境和人员构成严重威胁。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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