“硬货”满满！洛阳博物馆邀您共享春节文化盛宴

洛报融媒记者15日从洛阳博物馆获悉，春节期间，该馆将推出内容丰富的文图展览与社教活动，邀请大家博物馆里过大年。

洛报融媒记者15日从洛阳博物馆获悉，春节期间，该馆将推出内容丰富的文图展览与社教活动，邀请大家博物馆里过大年。 洛报融媒记者15日从洛阳博物馆获悉，春节期间，该馆将推出内容丰富的文图展览与社教活动，邀请大家博物馆里过大年。 “一夜探古今”洛博之夜沉浸式夜游活动 时间：春节期间 地点：洛阳博物馆 活动介绍：讲解员化身NPC带领游客踏上一段奇妙的旅程，体验“穿越”历史的非凡经历。活动设有历史问答、现场猜谜等互动环节，让游客在参与中增长知识，享受乐趣。 蛇舞新春 巳巳如意——洛阳博物馆春节亲子活动 时间：1月29日 地点：洛阳博物馆博知乐园 活动介绍：中国的蛇文化源远流长，可追溯到上古时代。本次活动将带领学生了解与蛇相关的文物知识，并动手制作精美手工，让学生在动手实践中感受中国传统文化的魅力，增进对中华文化的认识和了解。 欢乐迎新春 绘出中国年——洛阳博物馆春节绘年画主题活动 时间：1月31日 地点：洛阳博物馆博知乐园 活动介绍：本次活动将带领学生了解年画这种民间艺术，并亲手绘制年画，让学生在创作中感受中国传统年俗文化。 洛阳博物馆志愿讲解活动 时间：1月29日至2月12日 地点：洛阳博物馆一楼展厅 活动介绍：洛阳博物馆志愿者团队将在春节期间为来馆观众提供定时公益讲解服务，让观众在参观过程中更加深入地了解展品背后的历史和文化故事，提升参观体验。 峇峇娘惹的世界——海上丝绸之路上的峇峇娘惹文化展 时间：已开展 地点：洛阳博物馆二楼临展厅(北侧) 活动介绍：本次展览通过120余件(套)展品，讲述东南亚土生华人——峇峇娘惹的发展历史，多角度呈现峇峇娘惹文化元素，让游客感受中华文化与东南亚文化交流融合的独特魅力。 和合之美：融合多元的峇峇娘惹服饰文化讲座 时间：1月17日 地点：洛阳博物馆学术报告厅 活动介绍：本次讲座将围绕峇峇娘惹服饰文化展开，讲述华人华侨在海上丝绸之路沿线落地生根，形成具有中华文化代表性的峇峇娘惹族群以及极具中国传统服饰美学的服饰文化，展现服饰作为文化交流使者的独特魅力。 峇峇娘惹的世界——海上丝绸之路上的峇峇娘惹文化展直播讲解活动 时间：2月2日 地点：洛阳博物馆博知乐园(线上直播) 活动介绍：洛阳博物馆优秀讲解员将通过直播形式，为观众讲解峇峇娘惹的世界——海上丝绸之路上的峇峇娘惹文化展，让观众足不出户就能深入了解展览内容，感受多元文化的魅力。 国色·九歌—王昆峰影像艺术展 时间：已开展 地点：洛阳博物馆一楼临展厅 活动介绍：本次艺术展展出中国摄影家协会会员王昆峰近80幅以洛阳牡丹为题材的摄影作品，呈现牡丹不同阶段的风姿和傲骨，展示了牡丹别样的生命历程。 “风起塞上 纵横天下”晋商历史文化特展 时间：已开展 地点：洛阳博物馆二楼临展厅 活动介绍：此次展览汇集晋商博物院收藏的明代银锭、清光绪盐票、清代茶叶盒等文物152件(套)，通过“源起开中”“香飘万里”“汇通天下”“晋商精神”4个单元，展现了晋商因盐而起、因茶而兴、因票号而盛的发展历程。 《丛林探秘I·重返侏罗纪》LBE沉浸展 时间：已开展 地点：洛阳博物馆二楼临展厅 活动介绍：观众可佩戴VR眼镜，通过行走位移的方式探索恐龙的世界。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张宏怡）