徐衣显到市信访局研判调度信访案件

14日，市长徐衣显到市信访局研判调度信访案件。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，突出重点难点，完善长效机制，狠抓责任落实，持续在解民忧、纾民困、转作风、提效能上狠下功夫，抓细抓实信访工作，全力维护社会大局和谐稳定。

徐衣显在市信访局研判调度信访案件时强调

察民情解民忧把信访工作办到群众心坎上

优作风提效能全力维护社会大局和谐稳定

14日，市长徐衣显到市信访局研判调度信访案件。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，突出重点难点，完善长效机制，狠抓责任落实，持续在解民忧、纾民困、转作风、提效能上狠下功夫，抓细抓实信访工作，全力维护社会大局和谐稳定。

在市信访局，徐衣显主持召开两起“欠薪”信访案件研判调度会，详细了解来龙去脉、处置进展等情况，与相关市直部门、县区政府负责人等现场办公，深挖问题根源，厘清工作思路，研究解决路径，明确责任主体和时间节点，要求设身处地、换位思考，明确成立联合工作专班，做到精准协同施策，加强跟踪调度，抓好闭环办理，确保件件有着落、事事有回应。

徐衣显指出，信访工作事关人民群众切身利益，事关改革发展稳定大局。各级各部门要人民至上、践行宗旨。坚决扛牢“为民解难、为党分忧”的政治责任，牢固树立以人民为中心的发展思想，把群众呼声作为第一信号，把群众满意作为第一信号，带着感情、带着责任解决好群众“急难愁盼”，真正把信访工作做到群众心坎上。要抓重抓要、精准化解。紧盯春节前“农民工欠薪”“问题楼盘”等重点领域、重点群体，以事实为依据、以法律为准绳，拉网式排查、滚动式起底、动态式调度，强化部门协同，深化府院联动，做到有诉即接、接诉即办、有欠必清、违法必办，精准施策化积案，将心比心了心结，依法依规维护群众合法权益。要治本控源、健全机制。持续深化系统治理、源头治理、综合治理，综合运用法律、政策、经济、行政等手段，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障等通道，进一步完善和前置农民工工资专用账户设立、支付等全过程监督管理机制，打好根治欠薪“组合拳”、撑起劳动者“安薪伞”。要改进作风、压实责任。运用好新时代“枫桥经验”“浦江经验”，深入践行“四下基层”优良传统，压紧压实各方责任，严格落实领导接访、包案化解等制度，善于学习研究政策，勇于直面复杂问题、遗留问题，做实分级管控、远端处置，用干部的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”，为经济社会高质量发展筑牢安全稳定底线。

李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)