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家长们请关注！洛阳这些基层医疗卫生机构提供儿童门诊服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 健康河南 2025.01.15 17:33
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　　今日，“健康河南”公布全省提供儿童门诊服务的乡镇卫生院(社区卫生服务中心)名单。具体内容如下：

　　为方便群众快速、就近、准确找到提供儿童血常规检测、呼吸道病毒检测、儿童用药指导、儿童输液、儿童雾化治疗、中医小儿推拿、儿童疫苗接种等服务的基层医疗卫生机构。河南省卫生健康委收集制作了全省提供儿童门诊服务的乡镇卫生院(社区卫生服务中心)名单，名单内包括机构所在地、名称、地址、电话、服务内容和服务时间等，便利群众看病就医。现将名单予以公布，敬请查阅。如后续机构有变动，请以实际为准。

　　附：洛阳市提供儿童门诊服务的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）名单

　　⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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