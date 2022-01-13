小浪底至洛阳303路公交恢复运营

今日，孟津汽车站微信公众号发布消息称，因小浪底旅游专线提升改造完成，从2022年9月1日起小浪底至洛阳303路线路恢复运行。

今日，孟津汽车站微信公众号发布消息称，因小浪底旅游专线提升改造完成，从2022年9月1日起小浪底至洛阳303路线路恢复运行。 今日，孟津汽车站微信公众号发布消息称，因小浪底旅游专线提升改造完成，从2022年9月1日起小浪底至洛阳303路线路恢复运行。具体公告内容如下： 小浪底至洛阳303路恢复运营通知 广大乘客朋友: 因小浪底旅游专线提升改造完成，为保证沿线群众正常出行需要，我公司决定从2022年9月1日起恢复小浪底至洛阳线路运行。 小浪底发车时间： 夏季：早班6:40、晚班18:40；冬季：早班6:40、晚班18:10 洛阳发车时间： 夏季：早班6:40、晚班18:40；冬季：早班6:40、晚班18:40 详情咨询：0379-67912706 孟津汽车站 2022年8月31日 ⑥