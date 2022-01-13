孟津：做好“宅改”大文章 绘出振兴新画卷

近日，走进孟津区常袋镇马岭村，道路宽阔整洁，民居错落有致，产业园区内机器轰鸣不停，构成了一幅美丽的乡村画卷。通过宅基地制度改革，马岭村景色美、产业旺，阔步迈向乡村振兴。

近日，走进孟津区常袋镇马岭村，道路宽阔整洁，民居错落有致，产业园区内机器轰鸣不停，构成了一幅美丽的乡村画卷。通过宅基地制度改革，马岭村景色美、产业旺，阔步迈向乡村振兴。

半坡村利用闲置宅基地建起党建游园

2021年年初，孟津区被确定为全国104个、河南省5个新一轮农村宅基地制度改革国家试点之一。该区认真贯彻落实中央、省、市关于农村宅基地制度改革的决策部署，把宅基地制度改革工作融入乡村振兴大局，做好“退”“拆”“用”“管”大文章，有效盘活闲置房地资源、改善农村人居环境、增加村集体和村民经济收入，为乡村振兴注入新活力。

摸清底数，给群众一笔“明白账”

两分半，即约167平方米，是孟津区一块宅基地的面积。放到地图上，这块小小的土地显得微不足道，但它是广大农民安身立命之根。

由于历史遗留问题等，以往的农村宅基地管理较为粗放，占有无留置成本，宅基地供给结构性失衡的矛盾越来越突出。究竟谁家宅基地一直闲置，谁家又多占宅基地，是笔谁都说不清楚的糊涂账。

摸清底数，是进行农村宅基地制度改革的前提，也是最基础的工作。为此，孟津区按照“区镇主导、村级主体、第三方配合”原则，综合采取遥感、测绘、入户调查等方式，全面调查全区宅基地基础信息，重点摸清一户多宅、超批准面积占用、常年无人居住等历史遗留问题，并建立工作台账，登记在册。

经调查，该区有119200宗农村宅基地，其中一户多宅12915户、超批准面积占用17321宗、常年无人居住3200宗。

“几十年不清楚的账，这次算清了，老百姓心里有底了。”白鹤镇崔窑村村民徐晓丽说。

在此基础上，该区进一步厘清“人、户、权”基本关系，建立起“一次认定、相对固定、动态管理”的宅基地资格权管理制度，截至目前共认定宅基地资格权保障户106933户381602人。

“这相当于宅基地的‘保障清单’，只有清单上的村民才能享有宅基地的相应权益。”孟津区农业农村局党组成员、副局长石凤涛说。