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今年以来孟津区文化活动惠及15.2万人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.26 15:10

　　近日，随着开学的临近，孟津区返乡大学生志愿者的李琳琳将要离开她饱含感情的舞台。她的舞台在孟津区城关镇新时代文明实践所。

　　“我大学专业是民族舞，这次放假回来之前，我就想好了要来当志愿者。”李琳琳说，截至目前，她已带领超过300名青少年感受民族舞的魅力，“这对我也是一种锻炼，下次放假我还会再来。”

　　今年以来，本着“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，孟津区的志愿服务队伍不断壮大，志愿服务领域不断拓展，志愿服务形式不断创新。刚刚落幕的孟津“清凉一夏”主题音乐节上，超千名志愿者提供全方位服务，青年志愿者占相当比例；暑假期间，在立足新时代文明实践阵地的暑期托管特色课堂上，数百名返乡大学生志愿者也积极发光发热，助力“文化进社区”等活动的持续开展……如今，在孟津区的大街小巷，志愿服务已成常态，蓄力提升群众的获得感、幸福感、安全感。

　　据了解，今年截至目前，孟津区共建成乡村(社区)文化合作社121个，有社员4561人，其中建成特色文化合作示范社15个，常态化开设非遗剪纸、牡丹画等公益文化课堂，开展活动182场次，累计受益群众15.2万人。

　　在此平台上，一支支志愿服务队伍应运而生，随着各类“策划师”“社区能人”等文化文艺人才的持续涌入，“先锋带动”作用凸显，专业性、实用性、针对性更强，这也意味着更多群众如今在家门口就能品尝到定制化的“文化大餐”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 王艳杰 通讯员 董洁 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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