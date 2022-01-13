孟津梨奏响乡村“振兴曲”【视频】

“看，这梨子大小均匀、表皮光洁，真让人喜欢。”近日，在洛阳市孟津区会盟镇铁炉村，孟津梨种植大户徐翠玲望着黄澄澄的梨子挂满枝头，脸上满是丰收的喜悦。

“看，这梨子大小均匀、表皮光洁，真让人喜欢。”近日，在洛阳市孟津区会盟镇铁炉村，孟津梨种植大户徐翠玲望着黄澄澄的梨子挂满枝头，脸上满是丰收的喜悦。

今年48岁的徐翠玲，年轻时就和丈夫种梨，至今已有20多年。“干种植的，原来大家都说有大小年之分，现在只要管理得当，年年都是丰收年。”徐翠玲说，孟津梨好吃，不仅是因为水好、土壤好，科学管理也是重要因素。

走进徐翠玲的果园，只见梨树枝条疏密有致，树状如伞。“原来我们不懂，以为果树长得越高越好，结出来的果子上面黄、下面绿。现在这种树形叫开心形，能够确保果子都晒到太阳，且易于采摘。”徐翠玲边走边说，聊起果树管理，她可是个行家。

冬天修剪枝条、春天疏花授粉、夏季套袋防虫，徐翠玲都亲自上阵。在她看来，果树就像个孩子，想要收获好果子，就得多付出。靠着多年的口碑积累，每年一开园，不到10天，她家的果子就能销售一空。

铁炉村党支部书记、村委会主任臧占伟介绍，目前该村孟津梨种植面积达2700亩，年产孟津梨1650万斤，年产值在3250万元左右，梨树真正成为了当地群众的摇钱树。

近年来，当地在因地制宜培育特色优势产业的同时，还通过打造孟津梨主题公园，举办梨花节、采摘节等活动，发展乡村旅游，推进乡村全面振兴。

为加快产业发展，铁炉村正筹划开发梨膏、梨醋、梨干、梨花茶、梨花膏等产品，通过提升产品附加值，延长产业链，实现一年四季持续盈利。说起未来产业规划，臧占伟信心满满：“讲好梨故事，打出梨品牌，做好梨文章，让孟津梨奏响乡村‘振兴曲’。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 郑占波 文/图/视频）