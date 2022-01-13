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孟津区做好保护利用大文章 让传统村落“活”起来、“美”起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.16 08:33
乔庄村一隅

　　炊烟袅袅、古树老宅、青砖黛瓦……在孟津区小浪底镇刘庄村乔庄自然村，时间似乎走得格外慢，百余年前农民生产生活的场景在此依旧可寻，让人忘了岁月的更迭。

　　乔庄之美，美在自然纯朴。该村依山而建，现有清代建筑宅院24座，房屋百余间。漫步其中，不时传来机器轰鸣声。“区里申请了上级资金，正对村里传统民居进行修缮，在修旧如旧的基础上更好呈现乔庄的韵味。”村民乔传统说，乔庄之美还在延续。

乔庄村乔家祠堂

　　孟津区山清水秀、人杰地灵，历史悠久的农耕文明造就了一个个美丽的传统村落。截至目前，该区已有国家级传统村落5个、省级传统村落14个。这些传统村落类型丰富，地域特色明显，不仅是黄河文化的有效载体，更寄托着人们心灵深处浓浓的乡愁。

　　在推进乡村振兴的大背景下，如何做好传统村落的保护、更新和发展，再现传统村落质朴之美？近年，孟津区深入挖掘传统村落历史价值、文化价值，坚持“活态保护、以用促保”理念，推动全区传统村落保护利用传承，增强传统村落保护发展的内生动力，让乡村美丽宜居，留住看得见的乡愁。

　　眼下，孟津区不少传统村落都在积极加快保护修缮和利用的步伐，开展“活态传承”和“活化利用”等工作，让历史文化在保护中更好传承，让乡村景色更美丽、文化更兴盛。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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