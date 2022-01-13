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江凌到孟津区调研时强调：在发展特色产业上持续发力 助推村集体和村民稳定增收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 21:42

　　9日，市委书记江凌深入孟津区调研“五星”支部创建、特色产业发展、农村人居环境改善等工作，强调要在发展特色产业上持续发力，助推村集体和村民稳定增收，不断开创全面推进乡村振兴新局面。

　　城关镇贾滹沱社区万亩高效智慧农田项目，通过土地连片平整、土壤有机改良、加装水肥一体化高压喷淋控制系统等措施，有效提升综合效益。江凌实地察看高标准农田建设，询问项目运营模式、种养殖规模、亩均效益等情况，指出要细化项目方案，加强现代农业技术推广应用，大力发展种养循环模式，扩大规模经营，健全科学合理的利益联结模式，有效带动村集体和群众持续增收。

　　开展“五星”支部创建是推进乡村振兴的重要抓手。江凌先后来到小浪底镇明达村、白鹤镇崔窑村，走进党群服务中心、特色民宿、乡村体育公园，听取“五星”支部创建、乡村特色产业发展汇报，了解农村基本公共服务提升进展，察看乡村运营成效。他强调，产业发展是推进乡村振兴、创建“五星”支部的核心，要立足各自资源禀赋，在发展特色产业上下更大功夫，以“三清两建”盘活闲置资源，以土地流转对接返乡乡贤，以乡村运营导入特色业态，不断拓宽村集体和群众增收渠道。要分类分级抓好“五星”支部创建，对照创建要求，广泛发动群众，抓好党群服务中心标准化建设，导入日间照料、医疗卫生等服务功能，发挥好党支部战斗堡垒作用。江凌十分牵挂脱贫群众和防返贫监测对象的生活。他深入监测户杨新朝家中，察看生活起居，询问帮扶政策落实情况，叮嘱有关负责同志要始终带着感情做好监测帮扶，让乡亲们的生活更有保障。

　　孟津通过实施为期三年的“农村污水治理项目”，农村供排水一体化工程建设成效显著。江凌来到孟津区镇村污水智慧运维中心，询问投资成本、群众意愿和收费标准等情况，深入了解项目建设管理模式。他强调，要加快转变思想观念，进一步强化市场思维、运营理念，坚定不移推进市场化企业化转型步伐，建立全区一体化、供排水一体化的运营管理模式，积极对接政策性金融支持，健全水费污水处理费收缴制度，有效保障集中供水和污水处理工程常态长效运行。

　　江凌察看了洛阳君荷牧业现代奶业示范园区建设运营情况，指出要把发展畜牧业作为促进村集体和群众增收的重要渠道，鼓励龙头企业发挥引领带动作用，积极扩群增养，拉长产业链条，加快推动畜牧业高质量发展。

　　调研中，江凌还检查了常态化疫情防控工作，强调要层层压实干部责任，加大社会面宣传力度，做实做细返乡报备，着力减少节日期间人员聚集，守住长周期不发生规模性疫情的底线。

　　杨劭春等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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