央视舞台接连唱响“洛阳智造”

8日，记者从中国一拖获悉，通过《智造中国》大型融媒体直播活动，该企业智能化升级改造成果成功亮相7日播出的央视《第一时间》和《天下财经》节目，接连在央视舞台唱响“洛阳智造”。

8日，记者从中国一拖获悉，通过《智造中国》大型融媒体直播活动，该企业智能化升级改造成果成功亮相7日播出的央视《第一时间》和《天下财经》节目，接连在央视舞台唱响“洛阳智造”。

7日上午8点27分，央视《第一时间》以《配置升级 双手解放 记者体验无人驾驶拖拉机》为题，对中国一拖研发的东方红LF2204进行了重磅介绍。在节目中，央视记者讲述了亲自驾乘东方红LF2204的感受。后续在大轮拖调试场，各种型号的东方红大轮拖还在荧屏上一一亮相，进一步展示了“洛阳智造”的先进水平。

中午12点05分，《天下财经》以《智造赋能生产 农机装备产业转型升级》为题，连线中国一拖柴油机生产线和大拖公司总装车间。通过直播东方红大轮拖生产过程，记者又向全国观众展示了中国一拖通过智能化升级改造，实现柴油机、拖拉机生产效率明显提升的先进成果。

近年，中国一拖通过“高端装备创新、智能工厂建设、创新中心核心技术突破”三条路径，积极打造智能制造“一拖模式”。该企业结合轮式拖拉机产品制造的复杂性与产品类型的多样性，以及现有农机制造技术和生产现状，重点推进“新型轮式拖拉机智能制造新模式应用”“现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂”“重型动力换挡拖拉机智能制造试点示范”等项目，在工业大数据分析、智能化物流装备体系、多品种定制化产品智能制造体系等方面，加速推进数字化、智能化制造技术在农机行业的集成应用，取得明显成效。

为迎接党的二十大胜利召开，中央广播电视总台与工业和信息化部共同推出《智造中国》大型融媒体直播活动，首次用融媒体方式系统报道制造业数字化转型、智能化升级的实践成果，充分展现我国实体经济和数字经济融合发展的强大活力和内生动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 陶建华）