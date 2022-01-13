今年前5个月，中国一拖发运主机同比增长40% 出口拖拉机同比增长66%

13日，记者从中国一拖获悉，今年前5个月，中国一拖积极践行创新驱动和换道领跑战略，推动大中拖产量同比增长9%，发运主机同比增长40%，出口拖拉机同比增长66%，多项主导产品市场竞争力持续巩固行业第一，企业发展质量和效益实现显著提升。

13日，记者从中国一拖获悉，今年前5个月，中国一拖积极践行创新驱动和换道领跑战略，推动大中拖产量同比增长9%，发运主机同比增长40%，出口拖拉机同比增长66%，多项主导产品市场竞争力持续巩固行业第一，企业发展质量和效益实现显著提升。

创新能力不断增强。中国一拖主动服务国家乡村振兴、粮食安全战略，强力攻关我国农机“卡脖子”关键核心技术，在高端智能农机装备、短板农机装备、节能减排农机装备，以及平台建设与科技成果创新等方面取得明显成效。

企业承担的“主粮生产作业全程无人化解决方案”入选“2021中国智能制造十大科技进展”；东方红LF2204(无人驾驶)拖拉机成功入选首届装备数字化论坛《装备：数字经济与实体经济融合的交汇点—装备数字化典型案例(2021)》。

转型升级成效明显。通过在河南等地成立专门运营机构，中国一拖不断开展专业化数字化农事服务与农机装备成套服务，其在广西建成的农机信息管理平台是目前唯一获当地政府认定的农业信息化服务共享平台，实现了农机业务管理和社会服务的有效融合。

围绕物流服务，东方红(洛阳)国际陆港前五个月集装箱吞吐量同比增长97%，铁运收入同比增长197%；围绕特专车辆业务，该企业加快多款新能源产品开发和推广，深化“车辆制造＋环卫服务”的业务发展新模式，前五个月环卫服务收入同比增长30%；围绕精准农业服务，企业坚持推动农业装备向无人化、智能化作业转型，目前已在黑龙江、内蒙古等地成功落地智能农机应用和推广。

值得一提的是，作为国家拖拉机产业链链主企业，今年以来，中国一拖坚持疫情防控和生产经营“两不误”，积极调配资源，加强过程控制，提升产销协同，今年以来已累计运输紧急物资数万吨，发运滞留主机千余台，前五个月共协调涉及全国10余个省市的60余家配套企业生产运输，全力确保我国拖拉机产业链自主安全可控。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 陶建华)