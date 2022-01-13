央视《国家记忆》播出纪录片《新中国第一台拖拉机诞生记》

4月1日，记者从中国一拖获悉，央视中文国际频道(CCTV-4)《国家记忆》节目于3月31日和4月1日分上下两集播出纪录片《新中国第一台拖拉机诞生记》，讲述新中国在洛建造第一拖拉机制造厂并实现生产的故事。

4月1日，记者从中国一拖获悉，央视中文国际频道(CCTV-4)《国家记忆》节目于3月31日和4月1日分上下两集播出纪录片《新中国第一台拖拉机诞生记》，讲述新中国在洛建造第一拖拉机制造厂并实现生产的故事。

3月31日晚，《新中国第一台拖拉机诞生记》上集《艰难建厂》播出，该集纪录片具体讲述了第一拖拉机制造厂建设的必要性、在洛阳定址的由来，以及建设者克服多种难题，推动一座现代化大型拖拉机厂在洛阳西郊拔地而起的动人经历。