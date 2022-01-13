一拖特专车：从“四处漏风”到“三攀风口”

近日，两台威风凛凛的YTO(东方红海外品牌)叉车历经涂蜡防锈处理后，自中国一拖运向青岛港，将在不久后抵达科威特舒瓦克，为在海外叫响“洛阳制造”品牌贡献力量。

近日，两台威风凛凛的YTO(东方红海外品牌)叉车历经涂蜡防锈处理后，自中国一拖运向青岛港，将在不久后抵达科威特舒瓦克，为在海外叫响“洛阳制造”品牌贡献力量。

与此同时，叉车制造方——中国一拖集团特专车公司也交出了一份令人满意的答卷：去年企业实现营收19768.8万元，同比增长14.1%；税收1385.8万元，同比增长18.2%。

今年以来，企业更是多项产销数据喜创新高，顺利实现一季度开门红……看着企业立足风口的红火发展势头，谁又能想到，它曾是中国一拖的几家“老大难”单位呢？

2017年成立之初，一拖特专车公司由一拖搬运、一拖神通、洛阳福赛特、一拖专汽等几家“僵尸特困”企业合并重组而来。整合前，原各业务单元的产品虽涉及环卫、工程机械、物流机械、农业机械等多个领域，但产品散、弱、小，缺乏核心技术优势。几家单位连年亏损，用“四处漏风”形容也不为过。

将“四处漏风”转换成“立足风口”，一拖特专车的秘诀是把精力放在“整”上。所谓“整”，一是调整，二是整合。

为了集中力量抢占市场，企业成立后马上调整产品结构，整合重点产品，集中力量打产品组合拳，首先攀上了第一道风口——环卫市场飞速发展。

随着近年城市化进程的加快和现代化水平的提高，环卫、城建等专用车需求迅速增长。一拖特专车锚定风口，大力发展环卫车辆，先后推出干湿两用洗扫车、绿化洒水车、多功能抑尘车等系列设备，当年就完成销售“东方红”大中型环卫车辆近千台。其产品除了投放我市，还大批量销往省内多地和河北、湖北、新疆等地。

抓住科技创新不放松，加快制造板块向高端化、智能化、绿色化方向迈进，又让企业攀上了新能源产业这第二道风口。

去年年初，在安阳市安钢集团公司厂区内，两辆“东方红”18吨纯电动车载可卸式垃圾车穿梭，交替举起钩臂，标志着一拖特专车在新能源领域取得重大突破——将“东方红”环卫车全部升级为纯电动车辆。

该企业最近成功研发的纯电动叉车，在全国率先采用钛酸锂电池驱动，可全天候、全季节充电作业，30分钟充满电，一次充电可连续工作7个小时，甫一上市即受追捧，订单接连不断。

从制造环节向服务环节延伸，发力融合发展，是一拖特专车攀上的第三道风口。

在针对环卫车辆开展创新研发的同时，该企业近年陆续拿下我市环城路60公里道路路面的“机扫保洁服务采购包”，并接连承担湖北省潜江市垃圾中转站运营管理工作，由“单一制造”迈向“车辆制造+综合服务”，为企业发展增添了新的动力。

“乘风之路”，依然漫长。根据规划，未来一拖特专车将围绕“专用车装备+环卫服务”协同发展战略，按照以环卫装备为核心，纯电动运输车与环卫服务为两翼的“三位一体”发展思路，稳步有序向产业链下游环卫服务行业延伸，力争到“十四五”末成为省内一流、国内知名的城乡环卫工程整体解决方案供应商。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 倪虹 文/图）