中国一拖实现创新产品和创新市场“双项突破”

换道领跑新突破！11日，记者从中国一拖获悉，该企业当下积极围绕传统产业高位嫁接发力，在新兴产业上抢滩占先，近日依托两份海外订单，实现了在创新产品和创新市场领域的“双项突破”。

换道领跑新突破！11日，记者从中国一拖获悉，该企业当下积极围绕传统产业高位嫁接发力，在新兴产业上抢滩占先，近日依托两份海外订单，实现了在创新产品和创新市场领域的“双项突破”。

首先是企业研发的YTO电动割草机完成澳大利亚“首秀”。该产品于近日成功发往澳大利亚并实现应用，为企业开拓当地割草机市场起了个好头。

作为中国一拖立足国际市场需求、围绕“双碳”目标研发的新产品，YTO电动割草机主要用于庭院草坪管理，也可用于高尔夫球场、飞机场、公园等园艺草坪的维护修剪。

在设计上，中国一拖开展创新研发，在该款割草机上应用了主流电动汽车普遍使用的磷酸铁锂电池，实现了零排放、绿色低碳、清洁环保。设备整机续航时间长，能够无级调速，可以360度原地转向，具有地形适应性强、转向平稳灵活等特点。

其次是中国一拖近日顺利向科特迪瓦用户交付25台YTO-EMF604拖拉机，实现了一拖国贸科特迪瓦子公司成立以来单批次交付最高纪录。

为打开科特迪瓦市场，中国一拖业务人员对科特迪瓦的主要经销商和重点农业市场展开调研，全面了解本土农作物种植、作业环境、农机应用等情况。结合调研情况，企业通过与科方业务员深入联系，并针对本地土壤偏硬等作业环境推出YTO-EMF604拖拉机，最终与当地最大的棉花公司达成合作。

“在传统装备制造上向高端化、国际化转型，在新兴产业上围绕新能源领域发力，是我们践行换道领跑战略，加速助力建设先进制造业强省的重要途径。”中国一拖相关负责人表示。

今年以来，围绕换道领跑，中国一拖还积极开拓乌克兰市场，推动首批YTO拖拉机成功发送，并在近期加紧数款出口型拖拉机的研发检验。据统计，一季度企业多项数据实现“开门红”，其中大中拖、柴油机产量均创近6年来新高，大轮拖重拖产品产量同比提升近50%；福莱格公司驾驶室班产同比提升46%；一拖物流集装箱吞吐量同比增幅132%，各类主机产品发运总量同比增长13%，主机单日发运量达645台，创历史新高。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 陶建华）