中国一拖获全省小麦机收减损技能大比武一等奖

“洛阳创新”助力夏粮颗粒归仓！29日，记者从中国一拖获悉，在近日举行的2022年全省小麦机收减损技能大比武(唐河站)中，该企业研发的东方红小麦收割机脱颖而出，荣获一等奖。

“洛阳创新”助力夏粮颗粒归仓！29日，记者从中国一拖获悉，在近日举行的2022年全省小麦机收减损技能大比武(唐河站)中，该企业研发的东方红小麦收割机脱颖而出，荣获一等奖。

此次技能大比武在南阳市唐河县举行，重点对小麦机收损失率、单位时间内作业面积、留茬高度三项指标进行考核。当日上午，从当地436家农机专业合作社中选拔出的10名优秀机手同台竞技，在规定的作业地块中进行机收作业。后由省市考核专家组对机手的作业情况进行精细测量计算，评选出一、二、三等奖并给予奖励。

经过严格考核，东方红小麦收割机以领先30%的速度和最低的机损率，夺得全省大比武第一名。驾驶东方红小麦收割机的机手，还现场获得3000元奖金。

减损就是增产，从大田高产到颗粒归仓，在夏粮丰收的链条中，机收减损是重要一环。近年，围绕农户实际需求，中国一拖积极发挥农机龙头企业的研发和生产优势，陆续开发出东方红4LZ-9(YT9909)型谷物联合收割机等多款收获机械，持续推动机收减损，不断为“端牢中国饭碗”贡献“洛阳创新”。

今年“三夏”期间，一拖收获机具公司还在省内多地投放中心库，并在全国200多家经销商处做好充足备件储备，同时组织近百人的夏收服务团队，配备服务车40余辆，通过提升服务机动性，保证及时为用户解决问题，为麦收提供充足机收资源。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 陶建华)