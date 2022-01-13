加速“国四”升级！中国一拖为实现“双碳”目标贡献“洛阳创新”

11日，记者从中国一拖获悉，该企业积极开展农机“国四”升级工作，于近日顺利下线首批28台东方红“国四”市场验证车，为加速实现“双碳”目标贡献“洛阳创新”。

11日，记者从中国一拖获悉，该企业积极开展农机“国四”升级工作，于近日顺利下线首批28台东方红“国四”市场验证车，为加速实现“双碳”目标贡献“洛阳创新”。

备受关注的农机“国四”排放标准将于今年12月1日起实施。届时，生产、进口和销售的大部分非道路移动机械及其装用柴油机应符合第四阶段要求。与“国三”相比，“国四”标准对排放限值的要求更加严格，且更关注成品整机排放。

作为中国农机领军企业，中国一拖早在2016年就着手进行“国四”升级工作，为拖拉机产品和收获机产品升级开发配备非道路“国四”柴油机。并于次年同德国博世公司签署战略合作协议，在柴油机高压共轨、电控系统等方面开展合作，强化企业在“国四”产品上的领先优势。

截至目前，中国一拖大拖公司研发生产的首批43台东方红“国四”市场验证车，已有28台顺利下线。为有序推进后续市场验证和相关认证工作，大拖公司还将继续策划完成第二批100台秋季市场验证车、237台认证车的装配下线。

中国一拖中小拖公司则在中轮拖全系列马力上延的基础上，重新梳理“国四”产品开发计划，确定中轮拖主销机型及主销配置。今年以来，中小拖公司已装配涵盖全系列产品的“国四”整机39台，部分主销机型已完成产品开发工作。

今年前六个月，中国一拖柴油机公司已实现70至400马力产品共计23个配置的技术定型，并在东方红柴油机性能开发上，先后完成台架性能标定等70余项标定试验。后续企业还将积极开展田间验证，对非道路“国四”柴油机的综合性能进行充分验证。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 陶建华)