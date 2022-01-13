异地就医如何办理报销手续？洛阳市医疗保障局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳医保参保人在异地住院，回到洛阳后该如何办理报销手续？
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近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳医保参保人在异地住院，回到洛阳后该如何办理报销手续？
洛阳市医疗保障局回复：市民可携带身份证原件及复印件两份、医保卡复印件、住院原始发票及复印件、出院证或诊断证明、住院费用汇总清单、住院病历复印件，到所属县区医保经办机构指定报销受理点或洛阳市市民之家二楼C区医保窗口进行报销。
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