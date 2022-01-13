洛阳计划上线核酸检测二维码 核酸采样将更便捷

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：洛阳能否效仿其他城市，核酸采样时启用核酸检测二维码，这样不仅可以减轻医务人员的工作量，也能使核酸采样工作效率更高。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：洛阳能否效仿其他城市，核酸采样时启用核酸检测二维码，这样不仅可以减轻医务人员的工作量，也能使核酸采样工作效率更高。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：洛阳能否效仿其他城市，核酸采样时启用核酸检测二维码，这样不仅可以减轻医务人员的工作量，也能使核酸采样工作效率更高。
洛阳市卫健委回复：为方便群众便捷、高效完成核酸采样，我市目前正在进行核酸检测二维码上线调试工作。待相关测试完成后将尽快上线供群众使用。
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