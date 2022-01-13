洛龙区普惠性幼儿园要调整收费？相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：听说绿都悦府幼儿园今年秋季费用要上调，洛龙区普惠性幼儿园是要统一调整收费吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：听说绿都悦府幼儿园今年秋季费用要上调，洛龙区普惠性幼儿园是要统一调整收费吗？

洛龙区教体局回复：根据洛龙区教育体育局、洛龙区发展和改革委员会、洛龙区财政局联合下发的《关于调整洛龙区幼儿园收费标准的通知》(洛龙教体[2020]81号)文件要求，普惠性幼儿园保育教育费为每生每月900元，原则上餐费每生每日收费不得高于20元(含20元)。辖区幼儿园在调整收费之前需提前六个月向教育体育局提交调整幼儿园收费的申请，经批准后方能按照文件规定调整幼儿园收费(涨幅不得超过30%)，同时幼儿园需提前将调整后的收费标准通过家长会、微信群、张贴公示等方式告知家长。绿都悦府幼儿园调整保教费的事宜已提前六个月在我局进行备案，将保教费每生每月600元提高为780元(涨幅不超过30%)。

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