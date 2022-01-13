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网友反映驾考科目三考前模拟收费偏高 洛阳市公安局回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 17:16

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛新考场科目三考试线路模拟收费价格偏高，驾考模拟收费是否合理？

　　洛阳市公安局回复：科目三考前“适应性”模拟考试服务是为考生提前熟悉考试环境和考试流程开展的一项便民服务。各企业由于开展的服务内容不同，存在不同的收费标准，具体收费价格由各自企业根据实际成本，市场定价。目前，洛阳已有6家考场运营企业开展了此项业务。

　　洛新考场三条考试线路，根据试营运经验，抱着对社会负责的态度，安全文明驾驶标准，考生模拟考试熟悉线路需要至少每一条线路2圈才能够基本掌握动作要领，巩固基本驾驶技术这样一个过程，因此要求考生可以根据自身的情况来选择模拟，不强制考生参加考前模拟，同时收到每一笔模拟费都依法纳税申报。对于个人不需要发票的，都以不开票收入申报缴纳税款。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：崔利利 ]
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