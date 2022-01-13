洛阳多条道路改造后为何不再种植行道树？城管局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳龙门大道全线以及九都路、解放路、凯旋路、中州路等部分路段或路口改造后，人行道上为何不再种植行道树？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳龙门大道全线以及九都路、解放路、凯旋路、中州路等部分路段或路口改造后，人行道上为何不再种植行道树？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳龙门大道全线以及九都路、解放路、凯旋路、中州路等部分路段或路口改造后，人行道上为何不再种植行道树？能否栽植一些小型树木或是设置种植树池？ 洛阳市城市管理局回复：感谢您对城市园林绿化的关注和支持，我们对您反映的情况进行了现场调研，具体情况如下： 1.龙门大道人行道全线地下确实是因铺设有热力、自来水和弱电管线，不能满足行道树种植安全距离；九都路、解放路、凯旋路、中州路等部分路段因高架、下穿隧道和地铁等因素，不具备种植行道树条件。 2.道路交叉口因安全视距要求，不宜栽植小型树木和设置种植树池。 3.在今后城市道路新改建中，我们会在具备条件的情况下充分考虑行道树设置，提高行人出行舒适度。 ＞＞＞点击查看原帖⑥