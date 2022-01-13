小区围墙变危墙 居民期盼早日消除隐患 相关部门：近期征求新方案意见

近日，老城区春都路附近的恒顺贵府小区居民反映，小区北边的围墙因旁边楼盘施工变成危墙，期盼隐患早日被消除。

近日，老城区春都路附近的恒顺贵府小区居民反映，小区北边的围墙因旁边楼盘施工变成危墙，期盼隐患早日被消除。

7月18日，记者在恒顺贵府小区看到，小区最北边有一道约5米高的围墙，其中一段长六七十米的围墙上有多处裂缝，围墙中部还被打上了钢架。

“去年年初，我们小区北边一个楼盘开工，开发商用土在我们小区北围墙外回填时，我们就发现北围墙开始倾斜、错位、变形，墙上也出现了裂缝。”恒顺贵府小区一名居民说，他们马上将该情况反映给了有关部门和北边楼盘的开发商。

“后来，北边楼盘的开发商用钢架对我们小区的北围墙进行了加固，但我们对开发商的这个做法不认可，认为这不能从根本上解决围墙变危墙的问题。”一名居民说。

居民们说，现在，一到下雨天，北围墙的裂缝中就有泥水流出来。记者在现场看到，用于加固围墙的钢架上，有多处焊接点断裂，多处螺丝出现松动情况。

“这些现象显然说明了北围墙的隐患没有被完全消除。围墙下，就是我们小区重要的消防通道，每天从这里经过的人、车很多，大家都提心吊胆的。”小区居民说，他们希望有关部门和北边楼盘的开发商早日为他们消除安全隐患。

随后，记者联系了老城区道北路街道办事处道北社区。该社区一名工作人员说，恒顺贵府小区北围墙变危墙后，他们多次与该小区北边楼盘的开发商协商，希望早日消除隐患。“目前，该小区北边楼盘的开发商通过专业机构，为恒顺贵府小区北围墙制订了新的修复、加固方案。近期，我们将向恒顺贵府小区居民征求有关新方案的意见。”该工作人员说，如果新方案获得居民同意，他们将督促开发商尽快实施。

恒顺贵府小区北围墙的安全隐患是否能顺利被消除，本网将持续关注。

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栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图)