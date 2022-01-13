老城区建成15个新时代文明实践广场【视频】

今天上午，记者在老城区翠云峰森林公园看到，位于该园内的新时代文明实践广场看到该广场已建成投用。

今天上午，记者在老城区翠云峰森林公园看到，位于该园内的新时代文明实践广场看到该广场已建成投用。

翠云峰森林公园位于老城区定鼎北路与邙岭大道交叉口东南角，东至龙光路，西至定鼎路，南至状元红路，北至邙岭大道，公园总占地面积172.2公顷，新建的翠云峰新时代文明实践广场就在其中。记者在现场看到，该广场划分为文化活动广场、非遗文化展示平台等功能区，占地超过7000平方米。

老城区创建办相关负责人介绍，今年截至目前，老城区共建成各具特色的新时代文明实践广场15个，为精准满足群众不同的文化休闲需要提供了场地基础，接下来，老城区还将继续发力建设新时代文明实践广场，与此同时，对公共场所的“文明实践+”功能升级工作也正在推进中。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 秦涛 赵宇佳 文/图/视频）