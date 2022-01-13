洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

老城区建成15个新时代文明实践广场【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 17:48

　　今天上午，记者在老城区翠云峰森林公园看到，位于该园内的新时代文明实践广场看到该广场已建成投用。

　　翠云峰森林公园位于老城区定鼎北路与邙岭大道交叉口东南角，东至龙光路，西至定鼎路，南至状元红路，北至邙岭大道，公园总占地面积172.2公顷，新建的翠云峰新时代文明实践广场就在其中。记者在现场看到，该广场划分为文化活动广场、非遗文化展示平台等功能区，占地超过7000平方米。

　　老城区创建办相关负责人介绍，今年截至目前，老城区共建成各具特色的新时代文明实践广场15个，为精准满足群众不同的文化休闲需要提供了场地基础，接下来，老城区还将继续发力建设新时代文明实践广场，与此同时，对公共场所的“文明实践+”功能升级工作也正在推进中。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 秦涛 赵宇佳 文/图/视频）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
    河边观景 古城游乐
        夏夜，微凉的晚风拂面吹过，一些具有独特夜景的去处备受市民青睐。今天的就为您介绍市区一处公园和一处夜游...
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    		•
    		 
    新闻排行
  • 瀍河区10个便民核酸采样屋启用
  • 加装电梯：洛阳老小区“一键上楼”，...
  • 传播迅速！河南已有三地市疫情存在关...
  • 新航线！从洛阳前往泉州将更方便
  • 玄武门大街(纱厂北路到王城大道段)预...
  • 中超第一阶段收官：嵩山龙门队异军突...
  • 今晚油价又降啦！加满一箱油将少花14元
  • 2022洛阳文旅新潮向之十佳露营地评选...
  • N9青年直播（电商）产业社区：产业带...
  • “山东女护士”在洛阳白云山救助晕倒...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    孟津区李庄村：整治人...
    多彩运动场地 精彩健身...
    高新技术研发 助力生命...
    西工区后李社区：传承...
    精彩热帖

    夏荷魅影

    雨中艳丽的长春花

    一组小品

    初到老君山
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605