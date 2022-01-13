老城区中沟社区：提升服务“软硬件” 文化生活更多彩

昨日，在老城区中沟社区新时代文明实践站综合文化服务中心，社区居民在志愿者陪伴下参加各项文体活动，享受各类精神文化服务。

昨日，在老城区中沟社区新时代文明实践站综合文化服务中心，社区居民在志愿者陪伴下参加各项文体活动，享受各类精神文化服务。

该社区通过不断创新服务模式，完善活动场地和设施，组建社区文艺团队和志愿者队伍，进一步提升服务“软硬件”，开展群众喜闻乐见的文明实践活动，让社区居民的精神文化生活更加多彩。（洛报融媒·洛阳网记者 鲁博 通讯员 石智卫 摄影报道）