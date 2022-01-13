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记者跑腿：老城区墨香路的路灯何时能亮起来？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.07.19 09:04

　　近日，家住老城区墨香路附近小区的居民周先生致电洛阳晚报，一年多来，墨香路上的路灯经常不亮，晚上看不清楚路况：近期就有人因此摔伤，附近居民都想问问：路灯啥时候能亮起来？

　　周先生家住老城区建业定鼎府小区，小区旁的南北向道路就是墨香路，长1公里有余。“墨香路附近都是新建小区，因为紧临着老城区政府，这条路平时车流量较大，但不知道啥原因，路灯这两年经常不亮。”周先生说，他们已经向街道、城管等部门反映多次，但对于“为什么灯不亮”和“什么时候能亮”至今没有明确答复。

　　近日，记者实地走访，墨香路沿线多家商户证实周先生反映的情况确实存在。“远的不说，近一两个月晚上十点多闭店下班，沿线的路灯确实不亮，这条路全线属于长下坡路段，晚上走着确实风险挺大。”墨香路北段一家水果店老板说。在走访中，记者看到墨香路沿线个别路灯底部，路灯杆盖子缺失，内部的电线裸露，且路灯杆临近路边的小学，存在安全隐患。

　　在洛阳网“百姓呼声”频道，关于老城区墨香路(经八路)路灯不亮或亮度不足的投诉，最早可追溯到2019年3月，其中以今年上半年的投诉较为集中。其间，老城区曾多次回复网友：“您反映的问题我们已转交区相关单位进行办理。经了解，金隅城集团已催促相关施工人员，预计近期采购回来配件后将进行安装恢复。”

　　记者了解到，金隅城集团是墨香路相关设施的施工方。当日，记者辗转联系到该集团相关负责人，但未得到明确答复。在挂断电话不久，一名自称“光源公司(音)”的工作人员联系记者，其称可以回复记者关于“路灯”的问题，但对方与记者沟通后又称只负责路宽50米以上的道路，墨香路不在其负责范围。

　　那么，这段道路上的路灯到底归谁管理呢？记者随后联系到老城区城市管理局市政园林中心。“墨香路路灯不亮一是由于变压器不匹配，二是因为原建设单位金隅城集团没有与城管部门完成全部移交。”该局市政园林中心工作人员说，作为路灯等配套设施的养护单位，他们近期接到类似投诉，正与原建设单位协调采购变压器一事。

　　“不管什么原因，当前尽早为群众亮灯是主要任务，我们已向上级打报告，顺利的话墨香路可在7月底恢复亮灯。”该工作人员说。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 实习生 邵嘉莹)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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